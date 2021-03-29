05:15 (мск), источник: Известия
Цена заноса: что и как подорожает из-за блокировки Суэцкого канала
Аналитики ожидают роста цен на электронику, чай и кофе из Азии.
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Кроме того, они не исключают вероятности недостатка товаров в магазинах. В Финляндии уже зафиксировали дефицит кофейных зерен, сообщали СМИ 28 марта. В этот день началась очередная операция по снятию с мели контейнеровоза, заблокировавшего морской путь: президент Египта распорядился разгрузить корабль, сообщали в администрации Суэцкого канала.
В голландской компании Boskalis, которая занимается ликвидацией аварии, сообщили, что на это может уйти несколько недель.
Очередная операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, началась 28 марта. Президент Египта распорядился подготовить судно к разгрузке. Об этом сообщали в администрации Суэцкого канала. Ранее спасатели рассчитывали снять корабль с мели, не прибегая к разгрузке.
400-метровый контейнеровоз Ever Given заблокировал движение судов по Суэцкому каналу 23 марта. Корабль направлялся из КНР в нидерландский порт Роттердам. Судно село на мель в шести морских милях от южного входа в Суэцкий канал и перегородило его. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. В голландской компании Boskalis, которая занимается ликвидацией аварии, сообщали, что на это может уйти несколько недель. Россия готова оказать разноплановую помощь Египту, заявлял посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
К воскресенью, 28 марта, буксирам уже удалось немного сдвинуть контейнеровоз, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Но это не означает, что судно находится на плаву, это лишь первый шаг, добавил он. Первоначальные попытки вытащить судно с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого
По данным Lloyd’s List, блокировка морского пути обходится мировой экономике в $400 млн в час.
— Нарушение глобальной логистики обходится примерно в $10 млрд в сутки. Это общая цена вопроса по всем группам товаров, проходящих через Суэцкий канал, — сказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
— Есть риск роста цен
— Фактически происшествие в Суэцком канале привело к печальным последствиям в мировой экономике. Ее ждет рост цен, но проявится это не сразу, а к маю, — заявил он.
По Суэцкому каналу из Китая в Европу везут электронику, мебель, пластмассовые изделия, одежду и ряд других товаров, указал Александр Разуваев. Также через эту артерию идет и продовольственный экспорт (в первую очередь кофе и чай) из арабских стран, Индии,
— Это значит, что в случае блокировки канала в течение нескольких недель европейских потребителей могут ждать пустые полки магазинов. В моменте цены в магазинах на наиболее дефицитные товары могут показать рост на 2−3%. При этом на российский рынок такие изменения косвенно также могут повлиять: рост цен и инфляция в зоне евро означает рост стоимости импортируемых оттуда в Россию товаров и услуг, — отметили в ИАЦ «Альпари».
В воскресенье СМИ сообщили, что в Финляндии начинается дефицит кофейных зерен
Также возможно подорожание товаров высокой добавленной стоимости, таких как компьютеры и телефоны, которые производятся в Азии, отметил руководитель центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Вячеслав Мищенко. По словам эксперта, вероятно и подорожание нефти и газа, которые поставляются в Европу с Ближнего Востока через Средиземное море.
По данным управления энергетической информации США (EIA), на маршрут через этот канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% — сжиженного природного газа (СПГ).
Впрочем, если ситуация не затянется, то значительного влияния на мировые рынки углеводородного сырья происходящее не окажет, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, сейчас в мире есть избыточные запасы нефти и газа, оставшиеся после отопительного периода.
— Кроме того, цены на газ к моменту блокировки Суэца снизились относительно зимних максимумов, что связано с сезонным фактором, а на рынке нефти наблюдалась коррекция. Сейчас цены на голубое топливо могут вырасти, но незначительно. А нефть и без этого происшествия показывает значительную волатильность. В конце концов роль Суэцкого канала хоть и значительна, но не определяющая в мировой торговле, — заключил эксперт.
Для России нынешняя ситуация может оказаться выгодной, отметил Александр Разуваев. По мнению эксперта, НПЗ в США и ЕС будут вынуждены искать альтернативные источники поставок сырья, в том числе из нашей страны. Нефтяные котировки при этом сохранятся в комфортном для российских экспортеров диапазоне $60−70 за баррель Brent, указал он.
Кроме того, мировые транспортные компании будут изучать альтернативы временно перекрытому транзитному пути и рассмотрят модели для налаживания транспортных коммуникаций через Северный морской путь, считает Александр Разуваев.