00:44 (мск), источник: РБК
ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения
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«Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», — следует из материалов. В итоге это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным.
В 2019 году ЦБ направил президенту письмо, в котором раскрыл подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки ежемесячным объемом не менее 10 млрд руб. Основные вопросы, связанные с возможным нелегальным уходом от налогов, были к деятельности арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка».
После этого президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблему нелегального перевода денег за границу.
Как сообщили РБК в ЦБ, в 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы сомнительных трансграничных переводов физических лиц снизились примерно на 40%.
«Такая их динамика во многом является результатом проводимой Банком России работы в рамках консультативного надзора с системами денежных переводов и кредитными организациями — их партнерами по совершенствованию действующих у них противолегализационных процедур, обеспечивающих оперативное их выявление и пресечение», — отметил представитель регулятора.
Предложения службы — это «концептуально» переработанные законопроекты, которые ранее готовились в рамках выполнения президентского поручения и были внесены в правительство. Новые версии документов, которые сейчас направлены в Минфин, предусматривают изменения в законы «О
Как уточнили в
Сегодня на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения
Вопрос регулирования применения касс на рынках уже планировалось оформить в новую законодательную базу. Предложения, схожие с инициативой ФНС и Минфина, содержались в проекте, разработанном депутатом Андреем Луговым. Но, как сообщил РБК сам депутат, его законопроект еще не внесен на рассмотрение в Госдуму, но «находится в высокой степени готовности».
Сегодня организациям и индивидуальным предпринимателям закон «О применении
Также до 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели, которые торгуют без привлечения наемных работников продукцией собственного производства, могут не применять
Для борьбы с теневым оборотом на рынках на базе региональных управлений ФНС во всех субъектах были также сформированы рабочие группы из представителей региональных администраций, деловых ассоциаций «Опора России» и «Деловая Россия», МВД России и Роспотребнадзора для проведения инвентаризации всех рынков, а также создания целевой модели поведения.
В «Опоре России» и Роспотребнадзоре не предоставили комментариев, сославшись на то, что проект только начат. Минпромторг отказался от комментариев. РБК направил запрос в
Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, «принципиальных противоречий между ведомствами вопрос регулирования работы рынков и применения касс не вызывает, но многие положения будут нуждаться в уточнении». На госкомиссии кроме Егорова в обсуждении вопроса касс участвовал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Согласно материалам Минпромторга, министерство в целом поддерживает необходимость создания легального поля для работы рынков и соблюдения продавцами на рынках требований законодательства о применении ККТ. Но в тезисах чиновника есть уточнение — таких «жестких требований», какие уже установлены для рынков, нет ни для одного другого формата торговли, и усиление регулирования приведет к дальнейшему сокращению рынков. Согласно данным Минпромторга, сейчас в России работают 911 рынков, тогда как в 2007 году их было в 6,5 раза больше — 5892.
Минпромторг согласен с расширением перечня оснований для применения ККТ на рынках и предлагает сделать исключение только для продавцов продовольственных товаров с открытых прилавков.
При этом министерство считает целесообразным дополнительное обсуждение с регионами и
В документах представлена позиция замгубернатора края Александра Руппеля: половину торговых мест (из 20 тыс.), предоставленных предпринимателям аграрным регионом, занимают производители собственной продукции. Но документально подтвердить производство товара в личном подсобном хозяйстве или крестьянском (фермерском) хозяйстве проблематично.
Фактически это требование означает, что число продавцов на московских рынках, которым разрешено не использовать ККТ, будет стремиться к нулю: производители и продавцы в подавляющем большинстве случаев — это разные люди, подчеркнул исполнительный директор Gremm Group (Усачевский, Москворецкий рынки и рынок на Ленинском проспекте) Александр Альхов. «Как при этом контролировать: весь товар “со своей грядки” или только часть? Как проверять аффилированность продавца с производителем?» — спрашивает он.
В департаменте торговли и услуг Москвы не комментируют предложения ФНС и Минфина.
Минпромторг также выступает за введение ответственности управляющих компаний за предоставление торгового места продавцу без кассы — владельцы рынков должны будут требовать от продавцов копию карточки регистрации ККТ. Но ведомство считает избыточным и не реализуемым на практике положение о ежедневной проверке факта регистрации техники.
Также в ведомстве предлагают послабление требований к формату фискальной отчетности — закон требует от продавцов в чеке указывать наименование каждого товара и сумму, что затруднительно в условиях традиционных особенностей торговли на рынках и ярмарках: когда товары продаются на развес, с автомашин, а потребители торгуются. Министерство предлагает выбивать чек с общей суммой.
Gremm Group за повсеместное использование ККТ, но считает несправедливым перекладывание ответственности за контроль законодательных актов на бизнес и тем более ответственность за их невыполнение с фактических нарушителей (продавцов) на управляющие компании.
Представитель «Киевской площади» (рынки «Садовод», «Фуд Сити» и другие) уточнил, что группа готова к возможным изменениям в законодательстве. На объектах уже проводится разъяснительная работа с арендаторами о планируемых изменениях в законодательстве, вносятся необходимые корректировки в договоры аренды, создаются иные условия для исполнения требований законодательства всеми арендаторами.
«Совместно со “Сбером” и ФНС России мы разрабатываем проект цифровой трансформации продовольственной торговли. Он позволит перевести платежи на безналичный расчет и сократит оборот наличных денег», — уточнили в «Киевской площади». Использование платформы потребует от арендаторов внедрения ККТ.