Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
26Body Worlds
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
00:44 (мск), источник: РБК

ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК источник, знакомый с планами службы. Суть разрабатываемых предложений глава ФНС Даниил Егоров озвучил, в частности, на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась 24 марта. РБК ознакомился с материалами к заседанию (они также включают тезисы доклада Егорова), их подлинность подтвердил источник в правительстве.

Источник: РИА "Новости"

«Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», — следует из материалов. В итоге это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным.

В чем проблема с кассами на рынках

В 2019 году ЦБ направил президенту письмо, в котором раскрыл подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки ежемесячным объемом не менее 10 млрд руб. Основные вопросы, связанные с возможным нелегальным уходом от налогов, были к деятельности арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка».

Читайте также
ФНС в 2020-м принудительно взыскала в бюджет почти 1 трлн рублей

После этого президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблему нелегального перевода денег за границу.

Как сообщили РБК в ЦБ, в 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы сомнительных трансграничных переводов физических лиц снизились примерно на 40%.

«Такая их динамика во многом является результатом проводимой Банком России работы в рамках консультативного надзора с системами денежных переводов и кредитными организациями — их партнерами по совершенствованию действующих у них противолегализационных процедур, обеспечивающих оперативное их выявление и пресечение», — отметил представитель регулятора.

Что предлагают ФНС и Минфин

Предложения службы — это «концептуально» переработанные законопроекты, которые ранее готовились в рамках выполнения президентского поручения и были внесены в правительство. Новые версии документов, которые сейчас направлены в Минфин, предусматривают изменения в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП:

  • сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ;
  • обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды;
  • управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники;
  • запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена (контроль и ответственность за это — на управляющей компании);
  • «упрощенный» порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Как уточнили в пресс-службе ФНС, предлагаемые поправки, разработанные совместно с Минфином, направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.

Читайте также
Налоговики активизировали выездные проверки частных лиц

Сегодня на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники в отношении розничных рынков. В итоге недобросовестные арендаторы, используя размытую формулировку закона, мимикрируют под «льготные» категории, хотя фактически не имеют такого права, сообщили в пресс-службе Минфина.

Вопрос регулирования применения касс на рынках уже планировалось оформить в новую законодательную базу. Предложения, схожие с инициативой ФНС и Минфина, содержались в проекте, разработанном депутатом Андреем Луговым. Но, как сообщил РБК сам депутат, его законопроект еще не внесен на рассмотрение в Госдуму, но «находится в высокой степени готовности».

Кто может торговать без касс

Сегодня организациям и индивидуальным предпринимателям закон «О применении контрольно-кассовой техники» разрешает производить расчет с потребителями без применения касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах (в случае если это открытое помещение (прилавок) внутри крытого). Однако обязаны использовать ККТ торговцы непродовольственной продукцией из списка, утвержденного правительством.

Он включает такие товары, как ковры, большая часть одежды, изделия из кожи, резиновые и медицинские изделия, автотранспорт, мебель и прочее из 17 товарных категорий.

Также до 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели, которые торгуют без привлечения наемных работников продукцией собственного производства, могут не применять контрольно-кассовую технику.

Читайте также
ФНС вновь готова учитывать расходы бизнеса при спорных сделках

Для борьбы с теневым оборотом на рынках на базе региональных управлений ФНС во всех субъектах были также сформированы рабочие группы из представителей региональных администраций, деловых ассоциаций «Опора России» и «Деловая Россия», МВД России и Роспотребнадзора для проведения инвентаризации всех рынков, а также создания целевой модели поведения.

В «Опоре России» и Роспотребнадзоре не предоставили комментариев, сославшись на то, что проект только начат. Минпромторг отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу МВД.

Какие есть вопросы к регулированию

Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, «принципиальных противоречий между ведомствами вопрос регулирования работы рынков и применения касс не вызывает, но многие положения будут нуждаться в уточнении». На госкомиссии кроме Егорова в обсуждении вопроса касс участвовал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Согласно материалам Минпромторга, министерство в целом поддерживает необходимость создания легального поля для работы рынков и соблюдения продавцами на рынках требований законодательства о применении ККТ. Но в тезисах чиновника есть уточнение — таких «жестких требований», какие уже установлены для рынков, нет ни для одного другого формата торговли, и усиление регулирования приведет к дальнейшему сокращению рынков. Согласно данным Минпромторга, сейчас в России работают 911 рынков, тогда как в 2007 году их было в 6,5 раза больше — 5892.

Оборот розничной торговли по итогам 2020-го, по данным Росстата, снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и составил 33,555 трлн руб. Доля розничных рынков и ярмарок составила только 4,7%, основная доля оборота сегодня приходится на современные форматы торговли.

Минпромторг согласен с расширением перечня оснований для применения ККТ на рынках и предлагает сделать исключение только для продавцов продовольственных товаров с открытых прилавков.

Читайте также
ФНС сохранит чеки от покупок

При этом министерство считает целесообразным дополнительное обсуждение с регионами и бизнес-сообществом возможности работать без ККТ только производителям собственной продукции (этого тезиса нет в предложениях Даниила Егорова, оно содержится в предложениях Минпромторга). Мнение как минимум одного региона — Краснодарского края — уже известно и было включено в материалы к госкомиссии.

В документах представлена позиция замгубернатора края Александра Руппеля: половину торговых мест (из 20 тыс.), предоставленных предпринимателям аграрным регионом, занимают производители собственной продукции. Но документально подтвердить производство товара в личном подсобном хозяйстве или крестьянском (фермерском) хозяйстве проблематично.

Введение норм, предлагаемых ФНС, может привести к тому, что многие индивидуальные предприниматели, работающие на открытых прилавках, прекратят свою предпринимательскую деятельность и будут продавать продукцию под видом граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Фактически это требование означает, что число продавцов на московских рынках, которым разрешено не использовать ККТ, будет стремиться к нулю: производители и продавцы в подавляющем большинстве случаев — это разные люди, подчеркнул исполнительный директор Gremm Group (Усачевский, Москворецкий рынки и рынок на Ленинском проспекте) Александр Альхов. «Как при этом контролировать: весь товар “со своей грядки” или только часть? Как проверять аффилированность продавца с производителем?» — спрашивает он.

В департаменте торговли и услуг Москвы не комментируют предложения ФНС и Минфина.

Читайте также
Идентификацией домохозяйств в России займется ФНС

Минпромторг также выступает за введение ответственности управляющих компаний за предоставление торгового места продавцу без кассы — владельцы рынков должны будут требовать от продавцов копию карточки регистрации ККТ. Но ведомство считает избыточным и не реализуемым на практике положение о ежедневной проверке факта регистрации техники.

Также в ведомстве предлагают послабление требований к формату фискальной отчетности — закон требует от продавцов в чеке указывать наименование каждого товара и сумму, что затруднительно в условиях традиционных особенностей торговли на рынках и ярмарках: когда товары продаются на развес, с автомашин, а потребители торгуются. Министерство предлагает выбивать чек с общей суммой.

Gremm Group за повсеместное использование ККТ, но считает несправедливым перекладывание ответственности за контроль законодательных актов на бизнес и тем более ответственность за их невыполнение с фактических нарушителей (продавцов) на управляющие компании.

Представитель «Киевской площади» (рынки «Садовод», «Фуд Сити» и другие) уточнил, что группа готова к возможным изменениям в законодательстве. На объектах уже проводится разъяснительная работа с арендаторами о планируемых изменениях в законодательстве, вносятся необходимые корректировки в договоры аренды, создаются иные условия для исполнения требований законодательства всеми арендаторами.

«Совместно со “Сбером” и ФНС России мы разрабатываем проект цифровой трансформации продовольственной торговли. Он позволит перевести платежи на безналичный расчет и сократит оборот наличных денег», — уточнили в «Киевской площади». Использование платформы потребует от арендаторов внедрения ККТ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава «Одноклассников» раскрыл последствия платной регистрации в соцсети
Как относиться к интервью Ксении Собчак с маньяком. Мнения экспертов
США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»
Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями
Пробку в Суэцком канале показали из космоса
Фотограф расплавил дрон в вулкане ради неповторимых кадров
В Мексике создали маску только для носа
Gnezdo.ru
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Почему не надо часто менять моторное масло?
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
США готовятся к войне против России
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Леонардо Ди Каприо публично обратился к Байдену
Горячие темы на Авто
Час земли! 363
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 297
Россия- страна возможностей! 276
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 476
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 464
С добрым утром форум! Картинки. 449
Фотоуроки: обсуждение фотографий 342
Леди
Регина Тодоренко собственноручно отстригла волосы Звезда «Орла и решки» кардинально сменила имидж
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь