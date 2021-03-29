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01:56 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Локальные производители выиграли от локдауна

Большинство крупных российских водочных компаний укрепили позиции в рейтинге глобальных продаж алкогольных брендов 2020 года. Участники рынка связывают результаты с выходом на новые рынки и расширением ассортимента. Но эксперты основной причиной называют проблемы иностранных конкурентов, бизнес которых больше связан с пострадавшим от COVID-19 сегментом баров и ресторанов.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2020 году российским производителям водки удалось в основном улучшить результаты в рейтинге крупнейших мировых брендов крепкого алкоголя по версии международного отраслевого журнала Impact. Копия нового выпуска есть у «Ъ».

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Так, Zubrowka холдинга Roust Рустама Тарико стала второй среди глобальных марок, опередив принадлежащий Pernod Ricard Absolut, который опустился на четвертое место. Продажи Zubrowka выросли на 3,1%, до 9 млн дал, Absolut — сократились на 14%, до 8,1 млн дал.

Десятое место в категории сохранили «Пять озер» Алкогольной сибирской группы (АСГ), несмотря на снижение отгрузок на 0,5%, до 3,8 млн дал.

Поставки «Русской валюты» («Татспиртпром») увеличились на 2,5%, до 3,7 млн тонн, «Беленькой» (Beluga Group Александра Мечетина) — на 10,8%, до 3,5 млн дал, «Русского стандарта» и «Талки» (оба Roust) — на 2,8%, до 3,3 млн дал и на 9,2%, до 2,5 млн дал соответственно. Это позволило четырем брендам подняться на несколько строчек рейтинга.

Самый высокий рост продаж — на 80,6%, до 2,7 млн дал, — показала «Архангельская» (Beluga Group), впервые вошедшая в список. Отгрузки крупнейшей водочной марки Smirnoff (Diageo) снизились на 0,8%, до 22,5 млн дал. Продажи Nemiroff сократились на 3,3%, до 4,5 млн дал, Grey Goose — на 6,4%, до 2,6 млн дал, Finlandia — на 1,3%, до 2,5 млн дал.

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В Roust результаты Zubrowka объясняют позициями на родном рынке Польши, где марка занимает более 20%, а также увеличением международных продаж на 75%, а «Русского стандарта» — выходом на рынки Китая и Нигерии. В Beluga Group уточняют, что «Архангельская» относительно новый продукт, основной сбыт которого сосредоточен в России и СНГ, а на продажах «Беленькой» сказались расширение линейки и запуск в Израиле, Болгарии, Индии.

Гендиректор АСГ Сергей Лебедев напоминает о сокращении продаж в сегментах общепита и duty free из-за ограничений в связи с COVID-19.

У Nemiroff продажи в duty free сократились более чем на 50%, добавляет CEO компании Юрий Сорочинский. В Pernod Ricard и Diageo комментарии не предоставили.

Бренд-директор московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман подчеркивает, что результаты российских компаний связаны прежде всего с проблемами иностранных производителей из-за пандемии COVID-19.

В отличие от РФ, на рынках западных стран основная часть потребления крепкого алкоголя приходится на канал общепита, который весь 2020 год работал с перебоями, напоминает он.

Авторы Impact подтверждают, что пандемия COVID-19 сместила фокус в пользу брендов, в большей степени ориентированных на домашнее потребление. Кроме того, добавляет Кауфман, сами ограничения в других странах были серьезнее российских, вплоть до закрытия некоторых заводов.

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В этом году российские производители водки также рассчитывают на рост поставок.

В Roust хотят увеличить продажи «Русского стандарта» и «Талки» на рынке РФ на 17% и 11% соответственно и намерены продолжать развитие экспорта. В Beluga Group ждут ускорения продаж после полноценного возобновления работы duty free и HoReCa и также будут расширять ассортимент и выходить на новые рынки. Похожие планы и у АСГ.

Но, по словам Станислава Кауфмана, в этом году иностранные производители будут пытаться компенсировать неудачный 2020 год и наращивать отгрузки, поэтому конкуренция на мировом рынке алкоголя ужесточится. А увеличивать продажи в РФ помешают ограниченный спрос на водку и переход потребителей на другие напитки, говорит он.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз подтверждает, что в 2020 году продажи водки в России выросли всего на 0,4%, несмотря на закрытые границы. Как отмечает он, сами водочные компании уже видят риски для бизнеса, вводя в ассортимент другой крепкий алкоголь и вино.

Анатолий Костырев

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