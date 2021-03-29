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03:53 (мск), источник: Известия

Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении пособия на детей 3−7 лет

Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами, которые начнут действовать с 1 апреля этого года, назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Первый вариант проекта постановления Минтруд представил в первой половине марта. В конце прошлой недели документ был скорректирован с учетом предложений общественного совета, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что это делается для того, чтобы учесть все возможные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении.

В последний вариант проекта были внесены изменения, в соответствии с которыми смягчены требования при расчете имущественной обеспеченности.

Так, органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а родитель, который претендует на пособие владеет лишь небольшой частью. Кроме того, этот момент важен и при получении наследства.

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Также, если в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном — 1 га, если он расположен в сельской местности.

С первого апреля, как уже писали «Известия», процедура назначения пособий на детей 3−7 лет малообеспеченным семьям становится более адресной, правила позволят отделить истинно нуждающихся граждан от тех, кто только формально попадают в категорию бедных.

В связи с этим новыми правилами предусмотрен своего рода имущественный ценз, а также учитываются сбережения семей. В настоящий момент правилами предусмотрен достаточно мягкий вариант. Так, в совокупности семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно.

Важно отметить, что в расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. В случае земельных наделов не учитываются также дальневосточные гектары.

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