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10:59 (мск), источник: Ведомости

Нефть подешевела на 2% после разблокировки Суэцкого канала

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 2,2% по сравнению с закрытием предыдущей сессии в пятницу, до $63,14. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Источник: AP 2020

На 10:24 мск котировки стабилизировались на отметке $63,64 и снижались на 1,44%. Стоимость фьючерса техасской WTI с открытием торгов упала на 1,83 до $59,85 за баррель. Эти изменения произошли на фоне сообщений о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели. Это позволит возобновить движение по артерии судов между Средиземным и Красным морем, в том числе, танкеров с нефтью из арабских стран. В то же время дата официального открытия движения по каналу, на данный момент закрытого администрацией, не сообщается.

Brent от TradingView

Котировки пошли вниз на новости о снятии контейнеровоза Ever Given с мели в Суэцком канале. Об этом сообщил Bloomberg, а также написал в Twitter поставщик морских услуг Inchcape Shipping.

23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.

Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. Специалисты компании, кроме использования буксиров, стали вынимать и вымывать грунт из-под днища корабля. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.

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