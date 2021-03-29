13:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Продавцы товаров собственного производства смогут продолжить торговать без касс
Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) подготовили предложения для устранения нарушений при использовании
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«Законодательство о
ФНС отмечает, что нынешнее законодательство о ККТ не содержит четкого алгоритма проверок и не прописывает ответственность за нарушения. В поправках будет дан инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, где можно узнать, зарегистрирована ли касса.
«Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов», — сообщается на сайте Минфина. Ведомство отмечает, что
Минфин и ФНС предлагают: