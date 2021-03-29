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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Продавцы товаров собственного производства смогут продолжить торговать без касс

Минфин России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) подготовили предложения для устранения нарушений при использовании контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках. Ведомства считают, что усиление контроля защитит права потребителей и снизит оборот нелегальной торговли. Поправки предлагается внести в закон о ККТ, о розничных рынках и КоАП. Предприниматели, торгующие товарами собственного производства, смогут работать без касс.

Источник: РИА "Новости"

«Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт», — сообщила ФНС (цитата по «РИА Новости»).

Налоговая служба уточнила, что кассу можно будет не ставить тем, кто торгует своим товаром и у кого площадь торгового места не превышает пяти квадратных метров.
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ФНС отмечает, что нынешнее законодательство о ККТ не содержит четкого алгоритма проверок и не прописывает ответственность за нарушения. В поправках будет дан инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, где можно узнать, зарегистрирована ли касса.

«Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов», — сообщается на сайте Минфина. Ведомство отмечает, что из-за отсутствия прослеживаемости товаров невозможно идентифицировать их качество, гарантию и цену, в итоге возможна продажа нелегальной, санкционной или контрафактной продукции.

Минфин и ФНС предлагают:

  • сократить перечень случаев, при которых ККТ на розничном рынке может не использоваться;
  • уточнить обязанность арендаторов при заключении договора об аренде торгового места предоставлять документ, подтверждающий наличие ККТ;
  • предоставить средства автоматизированного контроля управляющей компании для контроля наличия у арендатора зарегистрированной ККТ;
  • конкретизировать законодательство о принятии управляющей компанией мер по устранению выявленных нарушений;
  • ввести ответственность управляющих компаний за допуск на рынок лиц без ККТ;
  • ввести упрощенный порядок привлечения продавцов на рынках к административной ответственности в виде предупреждения.
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