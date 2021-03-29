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15:15 (мск), источник: Известия

В Минтруде назвали средний размер пенсии в РФ

Средний размер пенсии в России по состоянию на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля, заявила в понедельник, 29 марта, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля», — сказала она.

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Зампред правления ПФР Сергей Чирков отметил существенное повышение уровня пенсий выше уровня инфляции. Он подчеркнул, что средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, составляет 17 536 рублей.

26 марта стало известно, что правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4%. На эти цели из бюджета Пенсионного фонда выделили 12,8 млрд рублей. В Минтруде также сообщили, что данное направление производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

В январе президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции.

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