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16:55 (мск), источник: Forbes

Кудрин предложил изменить механизм выплаты социальных пособий

Кудрин предложил платить социальные пособия исходя из дефицита дохода семьи и не ограничиваться выплатами семьям с детьми. Проведенный Счетной палатой анализ показал, что за пределами государственной политики оказалось примерно 20% малоимущих домохозяйств.

Источник: Reuters

Счетная палата предложила выплачивать социальные пособия исходя из дефицита доходов семьи и не ограничиваться выплатами только семьям с детьми. Об этом глава ведомства Алексей Кудрин заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает «Интерфакс».

Еще один вариант увеличения поддержки — распространение детского пособия на детей до 17 лет, отметил Кудрин. Но даже если сделать такой шаг, после распределения пособия на членов семьи, доходы каждого из них могут остаться ниже прожиточного минимума, заявил глава Счетной палаты.

Даже по статистике семья все равно останется в зоне ниже прожиточного минимума, если дефицит дохода больше суммы этого пособия.
Алексей Кудрин
глава Счетной палатой
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Проведенный Счетной палатой в прошлом году анализ показал, что около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной политики, в их отношении «не существовало каких-либо форм поддержки», напомнил Кудрин. «Мы должны подумать, как дать возможность любому человеку, находящемуся ниже прожиточного минимума, обратиться к государству и на определенных основаниях получить все-таки помощь, поддержку, а не остаться один на один с такой проблемой», — отметил он. По его словам, предложения Счетной палаты представлены правительству.

Президент Владимир Путин майским указом от 2018 года поставил перед правительством задачу к 2024 году снизить уровень бедности в России в два раза по сравнению с 2017-м, до 6,6%. После начала пандемии, в июле 2020 года, он сдвинул сроки выполнения этого требования на 2030-й. Во втором квартале 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигало 19,9 млн человек или 13,5% населения страны.

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Александр Пятин

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