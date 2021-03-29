Участники рынка предупредили о росте цен на электронику в России из-за ЧП в Суэцком канале

«Вся эта ситуация с контейнеровозом повлияла в том числе на рынок электроники, причем пострадали и готовые устройства в плане транспортировки, и комплектующие. Сложившаяся ситуация задерживает поставки и готовых устройств, и комплектующих, тех, которые морем плывут, где-то на семь-восемь дней», — сказал Гуськов.
Он добавил, что недельный сбой в поставках повлияет на скорость доставки готовой техники и комплектующих для производства ее в России.
«Задержка на неделю, конечно же, это издержки, это потери в финансах. Просто масштаб их пока оценить тяжело… В любом случае это будет влиять на конечную стоимость. Безусловно, это уже влияет на себестоимость», — сказал представитель ассоциации.
Напомним, из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given движение по каналу было заблокировано в течение шести дней. Сегодня, 29 марта, контейнеровоз сняли с мели.
Полностью восстановить навигацию руководство канала планирует к 3 апреля.