Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
26Body Worlds
12В Москве побит исторический рекорд тепла
08:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Рынки зачистят от обналички

Минфин и ФНС обещают усиление контроля за теневым оборотом в мелкой рознице. Минфин сообщил о том, что совместно с Федеральной налоговой службой подготовил предложения по искоренению недобросовестных практик продаж на розничных рынках. Предотвратить теневой оборот наличных денег, маскирующийся под мелкую розницу, ведомства намерены усилением ответственности управляющих компаний рынков за торговлю без онлайн-касс, а также сохранением возможности не пользоваться кассовым аппаратом только при реализации товара собственного производства на торговых местах площадью до пяти квадратных метров.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минфин в понедельник сообщил о предложениях по устранению нарушений правил использования касс недобросовестными продавцами на рынках. «Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и к неуплате налогов, — говорится в сообщении министерства.— Также отсутствует прослеживаемость товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж».

Недобросовестные арендаторы, отмечает ведомство, «мимикрируют под льготные категории». Практику обналичивания на рынках чиновники намерены победить сокращением перечня случаев, при которых ККТ там может не применяться.

Как пояснили в ФНС, «кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 кв. м». Кроме того, арендаторы при заключении договора об аренде торгового места будут обязаны предоставлять подтверждение наличия ККТ. Ответственность за соблюдение этих норм возлагается на управляющую компанию.

Читайте также
Заемщики от обнальщиков

«Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас, — поясняют в ФНС.— Но нынешнее законодательство не дает четкого алгоритма, кого и как проверять, и не прописывает ответственность». Поправки дадут возможность проверить регистрацию конкретной кассы на сайте ФНС.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов отмечает, что у государства уже есть инструмент по обелению теневой торговли — проверочные мероприятия фискальных органов. «Его хотят усилить обязанностью управляющих компаний рынков следить за допуском на свою территорию арендаторов с ККТ, — сказал он “Ъ”.— Но это снижает интерес управляющих компаний на рынках, а он и так ничтожен».

Эксперт отмечает, что государство сделало все, чтобы рынков в стране стало как можно меньше: «Они либо переходили в статус торговых комплексов, либо исчезали, остатки при этом уходили совсем в маргинальную зону».
Читайте также
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег

Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что намерения властей искоренить теневые обороты в рознице появились не на пустом месте: «На рынках много нелегального бизнеса, кто-то пропускает часть выручки без ККТ, кто-то продает контрафакт без каких-либо гарантий для покупателя». По его оценке, размер теневого оборота на рынках составляет до 30% от выручки.

«При этом легальный бизнес на рынках платит налоги, что создает для него неконкурентные условия, поэтому мы поддерживаем предложения Минфина и ФНС», — сказал Александр Калинин «Ъ». Есть, впрочем, по его словам, в этой теме «нюансы». Так, беспокойство «Опоры» вызывает обязанность предпринимателей без наемных сотрудников с 1 июля обзавестись ККТ, что может существенно усложнить им жизнь.

Смягчить эффект от этого нововведения мог бы возврат налогового вычета при покупке онлайн-кассы, который действовал на старте реформы.

Кроме того, по мнению президента «Опоры России», необходимость введения номенклатурных чеков для торговли на рынках (с 2022 года) не учитывает специфики продажи в таких местах.

По информации «Ъ», тема обеления розницы на рынках на прошлой неделе обсуждалась на совещании в правительстве. Предлагаемые поправки пока оцениваются как далекие от готовности: они не прошли внутренних согласований в Минфине и еще дорабатываются.

Татьяна Гришина, Олег Сапожков

Во время загрузки произошла ошибка.
 Курс доллара. Прогноз на 29 марта – 2 апреля
10 самых раскрученных маньяков России
Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожении отношений
Счетная палата предложила перейти на соцвыплаты всем малоимущим
Предприятия малого бизнеса рассказали о тяжелом положении
Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США
Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда
Эксперты назвали способы для получения пассивного дохода
Hi-Tech
Сколько стоят все новинки Xiaomi. Мы составили список Список устройств и их стоимость
Авто
Новый кроссвэн Kia в России: известны цены Модель будет предлагаться с дизельным и бензиновым двигателем, минимальная цена составит 2 599 900 рублей
Новости партнеров
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Как Серебряков оправдался за измену России?
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
Официально: Сергей Жигунов женился в третий раз Актер принимает поздравления
Дом
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
8 зон в вашей квартире, где надо навести порядок этой весной
6 красивых сочетаний обоев и краски на одной стене
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь