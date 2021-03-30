Рынки зачистят от обналички

Минфин в понедельник сообщил о предложениях по устранению нарушений правил использования касс недобросовестными продавцами на рынках. «Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и к неуплате налогов, — говорится в сообщении министерства.— Также отсутствует прослеживаемость товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж».
Недобросовестные арендаторы, отмечает ведомство, «мимикрируют под льготные категории». Практику обналичивания на рынках чиновники намерены победить сокращением перечня случаев, при которых ККТ там может не применяться.
Как пояснили в ФНС, «кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 кв. м». Кроме того, арендаторы при заключении договора об аренде торгового места будут обязаны предоставлять подтверждение наличия ККТ. Ответственность за соблюдение этих норм возлагается на управляющую компанию.
«Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас, — поясняют в ФНС.— Но нынешнее законодательство не дает четкого алгоритма, кого и как проверять, и не прописывает ответственность». Поправки дадут возможность проверить регистрацию конкретной кассы на сайте ФНС.
Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов отмечает, что у государства уже есть инструмент по обелению теневой торговли — проверочные мероприятия фискальных органов. «Его хотят усилить обязанностью управляющих компаний рынков следить за допуском на свою территорию арендаторов с ККТ, — сказал он “Ъ”.— Но это снижает интерес управляющих компаний на рынках, а он и так ничтожен».
Эксперт отмечает, что государство сделало все, чтобы рынков в стране стало как можно меньше: «Они либо переходили в статус торговых комплексов, либо исчезали, остатки при этом уходили совсем в маргинальную зону».
Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что намерения властей искоренить теневые обороты в рознице появились не на пустом месте: «На рынках много нелегального бизнеса, кто-то пропускает часть выручки без ККТ, кто-то продает контрафакт без каких-либо гарантий для покупателя». По его оценке, размер теневого оборота на рынках составляет до 30% от выручки.
«При этом легальный бизнес на рынках платит налоги, что создает для него неконкурентные условия, поэтому мы поддерживаем предложения Минфина и ФНС», — сказал Александр Калинин «Ъ». Есть, впрочем, по его словам, в этой теме «нюансы». Так, беспокойство «Опоры» вызывает обязанность предпринимателей без наемных сотрудников с 1 июля обзавестись ККТ, что может существенно усложнить им жизнь.
Смягчить эффект от этого нововведения мог бы возврат налогового вычета при покупке онлайн-кассы, который действовал на старте реформы.
Кроме того, по мнению президента «Опоры России», необходимость введения номенклатурных чеков для торговли на рынках (с 2022 года) не учитывает специфики продажи в таких местах.
По информации «Ъ», тема обеления розницы на рынках на прошлой неделе обсуждалась на совещании в правительстве. Предлагаемые поправки пока оцениваются как далекие от готовности: они не прошли внутренних согласований в Минфине и еще дорабатываются.
Татьяна Гришина, Олег Сапожков
Во время загрузки произошла ошибка.