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04:18 (мск), источник: Известия

Банки готовятся к повышению ставок по ипотеке

Банки начали повышение ставок по ипотечным займам, рассказали «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», информацию подтвердили в опрошенных кредитных организациях из топ-50.

Источник: Известия

На 29 марта, согласно данным «Сравни.ру», в четырёх кредитных организациях ставки по жилищным ссудам подняли в диапазоне 0,1−0,9%. В частности, проценты на ипотечные займы повысили в кредитных организациях «Интерпрогрессбанк», «Хлынов» и Банк БЖФ. Вместе с перечисленными банками условия программ рефинансирования скорректировали и в «Промтрансбанке». В целом диапазон повышения по этой услуге составил 0,25−0,9%.

В ряде крупных кредитных организаций «Известиям» заявили, что готовятся к изменению ставок по жилищным ссудам. О планах пересмотреть условия по ипотечным программам в начале апреля заявили в «Зените» и МТС Банке. В МКБ, ЮниКредит Банк, «Санкт-Петербурге», Абсолют Банк, УБРиР и Ак Барс Банк и других добавили, что не меняли ставки и в ближайшее время не планируют.

При формировании ипотечных ставок банки учитывают изменения макроэкономических факторов, поэтому не стоит ожидать резких изменений после повышения ключевой, отметил директор по маркетингу финансового маркетплейса «Сравни.ру» Никита Самарин. Он считает, что главным драйвером изменений на рынке будет корректировка программы льготной ипотеки, которая действует до июля 2021 года.

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