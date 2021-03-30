Экономисты назвали способы для получения пассивного дохода в 100 тысяч в месяц

«Чтобы обеспечить себе постоянный поток дохода в размере 100 тыс. в месяц, вам потребуется вложить как минимум 20 млн рублей. Три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6−7% в годовых (0,5−0,6% в месяц)», — сообщил он.
Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко согласился, что рынок ценных бумаг сегодня выступает лучшим вариантом для дополнительных заработков.
Для начинающих инвесторов лучше подойдут облигации, а для более продвинутых — дивидендные акции, заявил он. При агрессивной стратегии управления последние позволяют получать 6−7% дивидендной доходности.
В качестве примера эксперт привел акции Сургутнефтегаза (дивидендная доходность за 2020 год 13,7%), Транснефти (7,5%), Сбербанка (7,2%).
Среди других способов получить пассивную прибыль Андрей Ревенко назвал банковский депозит (чтобы зарабатывать не менее 100 тыс. рублей ежемесячно, он должен быть выше 26 млн рублей), а также вложения в недвижимость и в чужой бизнес-проект.
НПФ Сбербанка, «Сбер Управление Активами» и портал «Рамблер» провели исследование на предмет того, какой гипотетический базовый доход позволит россиянам оставить работу. В опросе в 75 городах России приняли участие 15 тыс. человек. Большинству респондентов для беззаботной жизни нужно не менее 100 тыс. рублей в месяц.