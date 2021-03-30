06:41 (мск), источник: Известия
В отрасли предупредили о рисках подорожания молока на 10−15%
Молоко может подорожать на 10−15%
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«Известия» ознакомились с ним. В документе сказано: новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку (то есть 100%). Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу.
«Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10−15%», — считает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
В аппарате
«Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему
Новая система РОП, по его словам, позволит изменить эту ситуацию. По подсчетам Минэкономразвития, такой «экологичный» подход не приведет к росту цен, добавил представитель