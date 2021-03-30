Бизнес предупредил о нехватке грузоперевозчиков и росте цен на товары

Стоимость услуги перевозки в январе-феврале уже увеличилась примерно на 10%, и участники рынка ожидают дальнейшего роста.
«Весной могут вырасти цены на среднетоннажные перевозки, так как с 5 апреля по МКАД не смогут двигаться транзитом грузовики тяжелее 3,5 т. Это коснется перевозок по всем направлениям, так как грузы по России в основном идут из Москвы в регионы и обратно», — сказал «Известиям» представитель биржи Ati.su.
Из-за сложившейся ситуации в 2021 году некоторые категории товаров могут подорожать, но не более чем на 3−5%, сказал «Известиям» гендиректор ГК Crafter (Борис Правилов. Он добавил, что повышение цен будет также связано с увеличением стоимости топлива и с повышением тарифов в системе «Платон».
В Ati.su считают, что проблему нехватки водителей решат открытие границ, из-за которых сократилось количество зарубежной рабочей силы, и рыночные механизмы — повышение заработной платы водителям и ставок за перевозки.