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06:33 (мск), источник: Известия

Бизнес предупредил о нехватке грузоперевозчиков и росте цен на товары

Бизнес предупредил о дефиците грузоперевозчиков. Он произошел на фоне роста спроса на доставку по стране на 56%. Такую тенденцию зафиксировали на бирже автомобильных грузоперевозок Ati.su. Там добавили, что рост спроса на рынке не компенсируется соответствующим ростом предложения (оно, напротив, сократилось на 22%), что создает риски дефицита грузоперевозчиков.

Источник: Известия

Стоимость услуги перевозки в январе-феврале уже увеличилась примерно на 10%, и участники рынка ожидают дальнейшего роста.

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«Весной могут вырасти цены на среднетоннажные перевозки, так как с 5 апреля по МКАД не смогут двигаться транзитом грузовики тяжелее 3,5 т. Это коснется перевозок по всем направлениям, так как грузы по России в основном идут из Москвы в регионы и обратно», — сказал «Известиям» представитель биржи Ati.su.

Из-за сложившейся ситуации в 2021 году некоторые категории товаров могут подорожать, но не более чем на 3−5%, сказал «Известиям» гендиректор ГК Crafter (Борис Правилов. Он добавил, что повышение цен будет также связано с увеличением стоимости топлива и с повышением тарифов в системе «Платон».

В Ati.su считают, что проблему нехватки водителей решат открытие границ, из-за которых сократилось количество зарубежной рабочей силы, и рыночные механизмы — повышение заработной платы водителям и ставок за перевозки.

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