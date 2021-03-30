Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 мартаПодписание Парижского трактата, продажа Аляски, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Body Worlds
12В Москве побит исторический рекорд тепла
08:42 (мск), источник: Известия

Восстановление российской экономики после пандемии завершится в 2022 году

По мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, дно «ковидного» экономического спада в России было пройдено еще в 2020 году.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

«В настоящее время экономика страны находится в фазе восстановительного подъема, что в целом соответствует и глобальной динамике. Насколько существенным окажется этот подъем, в значительной степени зависит от прекращения пандемии и снятия карантина в экономиках стран — ключевых торговых партнеров России, особенно в Евросоюзе», — сказал он.

По мнению специалиста, по мере открытия границ, восстановления мировой торговли и туристических потоков российская экономика получит дополнительный импульс.

«Восстановление будет более пологим и окончательно завершится в 2022 году. На 2021-й наш прогноз остается прежним — рост на 2,5−2,7% по сравнению с 2020-м», —отметил он.

Как сообщалось ранее, например, приостановка полетов из-за коронавируса обошлась отрасли примерно в 200−250 млрд рублей. Закрытие всех ресторанов, кафе и непродуктовых магазинов из-за пандемии привело к потерям в 65 млрд рублей.

По данным управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, индустрия ТЦ в целом недополучила 50% (больше 300 млрд рублей) арендного дохода по сравнению с 2019 годом. За период локдауна в некоторых регионах ТЦ потеряли от 80 до 100% арендного дохода, сказал эксперт.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора
Маленький сюрприз: как найти в организме забытый врачом предмет
Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожении отношений
Счетная палата предложила перейти на соцвыплаты всем малоимущим
Предприятия малого бизнеса рассказали о тяжелом положении
Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США
Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда
Минфин и ФНС зачистят рынки от обналички
Эксперты назвали способы для получения пассивного дохода
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
В МИД ответили на просьбу посла Италии разрешить ввоз сыра в РФ
Авто
Новый кроссвэн Kia в России: известны цены Модель будет предлагаться с дизельным и бензиновым двигателем, минимальная цена составит 2 599 900 рублей
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Как Серебряков оправдался за измену России?
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Дом
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
8 зон в вашей квартире, где надо навести порядок этой весной
6 красивых сочетаний обоев и краски на одной стене
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь