Предприятия малого и среднего бизнеса рассказали о плачевном положении

Как рассказали 11,9% опрошенных, финансовое положение их компаний на фоне пандемии плачевное — денег не хватает. Об отсутствии трудностей с финансами заявили только 32,2% респондентов.
Также сотрудники отечественных компаний выразили свое мнение по поводу кредитования бизнеса: почти половина опрошенных (47,7%) относятся положительно, 23,8% — тоже положительно, но с оговоркой — не к условиям кредитования в России.
19,6% рассчитывают на кредиты в зависимости от обстоятельств, а 8,9% относятся к ним отрицательно.
Взятые в пандемию кредиты навредили финансовому положению компании, рассказали 57,2% респондентов, а 42,8% отметили, что в их случае займы не повлияли на материальное состояние предприятий.
Самым популярным видом кредита, которым воспользовались опрошенные для поддержки бизнеса, стал кредит на проект (23,6%). На втором месте оказался товарный кредит по ставке 21,2%, а на третьем — инвестиционный кредит (18,5%).
Самым востребованным вариантом поиска средств на бизнес оказались услуги частных инвесторов (21,6%), следом идут инвестиционные платформы (14,5%), краудфандинг (10,5%), программа предоставления субсидий из федерального бюджета (10%), грантовая поддержка (9,6%), краудинвестинг (8,2%), субсидии на возмещение процентов по кредиту (6%).
В дни пандемии чаще всего предприятия МСБ брали кредиты на зарплаты сотрудникам, расширение бизнеса и аренду офиса.
Воспользоваться льготными кредитами в этом году планируют 35,8% компаний, 31,1% представителей компаний рассказали, что финансируют бизнес с помощью собственных средств и банковских кредитов.
По данным инвестплатформы «Поток», в марте и апреле 2020 года — в разгар пандемии, после введения ограничений — снизились (месяц к месяцу) как количество заявок от малых предпринимателей на получение кредита, так и количество и сумма выданных кредитов. Однако количество и объемы выдаваемых займов восстановились в III и IV кварталах 2020 года.
«Результаты исследования прямо говорят о том, что малые и средние предприятия России отчаянно нуждаются в дополнительной финансовой поддержке», — отметил исполнительный директор компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.
По его словам, 2020 годы стал для многих испытанием на прочность. Бизнес встретился с обстоятельствами, не зависящими от него.
«Несмотря на все это, ситуация оказалась лучше, чем мы предполагали год назад, в начале пандемии, но, конечно, малый бизнес мог бы использовать дополнительную финансовую поддержку. Будем надеяться, что грядущие инициативы государства по поддержке МСБ позволят наконец компаниям вздохнуть с облегчением», — отметил он.
Как сообщалось накануне, бизнес негативно воспринял возможное ужесточение условий льготной программы кредитования МСБ под 7,25%. Ранее глава Минэка Максим Решетников предложил сузить круг получателей по программе льготных кредитов для малых и средних компаний в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы».
По словам министра, программу вновь надо сделать более адресной.
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