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09:13 (мск), источник: Известия

Предприятия малого и среднего бизнеса рассказали о плачевном положении

Более половины — 55,9% — сотрудников российских компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) признались, что их предприятиям едва хватает денег, чтобы оставаться на плаву, показал опрос облачного сервиса управления торговлей для малого бизнеса «МойСклад» и инвестиционной платформы «Поток» среди 1299 сотрудников и руководителей МСБ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 30 марта в «Известия».

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Источник: Известия

Как рассказали 11,9% опрошенных, финансовое положение их компаний на фоне пандемии плачевное — денег не хватает. Об отсутствии трудностей с финансами заявили только 32,2% респондентов.

Также сотрудники отечественных компаний выразили свое мнение по поводу кредитования бизнеса: почти половина опрошенных (47,7%) относятся положительно, 23,8% — тоже положительно, но с оговоркой — не к условиям кредитования в России.

19,6% рассчитывают на кредиты в зависимости от обстоятельств, а 8,9% относятся к ним отрицательно.

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Взятые в пандемию кредиты навредили финансовому положению компании, рассказали 57,2% респондентов, а 42,8% отметили, что в их случае займы не повлияли на материальное состояние предприятий.

Самым популярным видом кредита, которым воспользовались опрошенные для поддержки бизнеса, стал кредит на проект (23,6%). На втором месте оказался товарный кредит по ставке 21,2%, а на третьем — инвестиционный кредит (18,5%).

Самым востребованным вариантом поиска средств на бизнес оказались услуги частных инвесторов (21,6%), следом идут инвестиционные платформы (14,5%), краудфандинг (10,5%), программа предоставления субсидий из федерального бюджета (10%), грантовая поддержка (9,6%), краудинвестинг (8,2%), субсидии на возмещение процентов по кредиту (6%).

В дни пандемии чаще всего предприятия МСБ брали кредиты на зарплаты сотрудникам, расширение бизнеса и аренду офиса.
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Воспользоваться льготными кредитами в этом году планируют 35,8% компаний, 31,1% представителей компаний рассказали, что финансируют бизнес с помощью собственных средств и банковских кредитов.

По данным инвестплатформы «Поток», в марте и апреле 2020 года — в разгар пандемии, после введения ограничений — снизились (месяц к месяцу) как количество заявок от малых предпринимателей на получение кредита, так и количество и сумма выданных кредитов. Однако количество и объемы выдаваемых займов восстановились в III и IV кварталах 2020 года.

«Результаты исследования прямо говорят о том, что малые и средние предприятия России отчаянно нуждаются в дополнительной финансовой поддержке», — отметил исполнительный директор компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

По его словам, 2020 годы стал для многих испытанием на прочность. Бизнес встретился с обстоятельствами, не зависящими от него.
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«Несмотря на все это, ситуация оказалась лучше, чем мы предполагали год назад, в начале пандемии, но, конечно, малый бизнес мог бы использовать дополнительную финансовую поддержку. Будем надеяться, что грядущие инициативы государства по поддержке МСБ позволят наконец компаниям вздохнуть с облегчением», — отметил он.

Как сообщалось накануне, бизнес негативно воспринял возможное ужесточение условий льготной программы кредитования МСБ под 7,25%. Ранее глава Минэка Максим Решетников предложил сузить круг получателей по программе льготных кредитов для малых и средних компаний в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы».

По словам министра, программу вновь надо сделать более адресной.

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