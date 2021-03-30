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07:37 (мск), источник: РБК

Аналитики оценили падение спроса на маски за год пандемии

Средний чек покупки одноразовых медицинских масок в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал более чем в три раза. Об этом свидетельствуют данные «Чек Индекс», аналитического ресурса «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России (есть у РБК).

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Источник: Reuters

В марте 2021 года средний чек покупки составил 58 руб. за одно посещение торговой точки. В прошлом году в период с 1 по 28 марта средний чек составлял 220 руб. Сокращение уровня среднего чека год к году составило 73,7%, а в сравнении с февралем — 10,5%. Общий объем продаж в денежном выражении уменьшился на 49%. Несмотря на это, в натуральном выражении (в штуках) объем увеличился на 15%.

За неполный первый квартал 2021 и 2020 годов (1 января — 28 марта 2021 и 2020 годов) объем продаж медицинских масок в денежном выражении сократился на 35%, а в натуральном выражении (в штуках) — на 5%.

Самый большой средний чек покупки одноразовых масок зафиксирован в Москве, Московской области и Чукотском АО (более 90 руб).

«Чек Индекс» отмечает, что постепенное снижение уровня среднего чека на одноразовые маски происходило в течение всего прошлого года. Со снятием ряда ограничений в конце января этот процесс ускорился. С января по март 2021 года средний чек уменьшился на 23%, в то время как в тот же период прошлого года он поднимался на 186%, в 2,8 раза.

Весной прошлого года на фоне растущей заболеваемости коронавирусом и введения требований по масочному режиму в России начал фиксироваться дефицит средств индивидуальной защиты и в первую очередь — масок.

Дефицит медицинских масок в аптеках возник еще в середине февраля. В частности, их нехватку Федеральная антимонопольная служба подтвердила в Москве и Карачаево-Черкесии, а позднее проблему выявили и в других регионах. Кроме того, ведомство зафиксировало рост цен на маски в рознице: в частности, в Москве в феврале 2020 года он достигал 900%, еще в ряде регионов цены выросли двукратно.

4 марта 2020 года Россия ограничила вывоз медицинских масок и бинтов, а также других медизделий. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что все производители масок в России перешли на работу без выходных. 17 марта премьер-министр Михаил Мишустин обязал привлекать к выпуску масок заключенных и военных.

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