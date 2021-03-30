Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 мартаПодписание Парижского трактата, продажа Аляски, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
38Юбилей Михаила Горбачева
10:12 (мск), источник: ТАСС

Роскачество составило антирейтинг импортных вин

Эксперты организации уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило импортные вина и отметило ряд претензий к качеству грузинского вина, а также брендов Martini Asti и Mondoro Asti. Об этом говорится в сообщении организации.

Новость
Локальные производители выиграли от локдауна

«Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti», — отмечается в сообщении.

В организации отметили, что Роскачество завершает первое в России масштабное исследование самых популярных на российском рынке импортных вин, полные результаты будут представлены в апреле. Эксперты Роскачества уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей на полках российских магазинов и готовятся обнародовать полный рейтинг импортных вин.

Среди 15 вин с самыми низкими оценками экспертов 5 оказались грузинского происхождения, сообщили в Роскачестве.

В лучшем случае полусладкие красные вина из Грузии — это вина среднего уровня качества с оценками ниже 80 баллов по 100-балльной шкале.

Наиболее низкую оценку в исследовании (59,16 балла) получило именно грузинское вино — красное полусладкое Киндзмараули («Винная компания Дугладзе»). В нижней части рейтинга также оказалось и вино игристое «Лыхны» из Абхазии — его эксперты оценили крайне невысоко.

Новость
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просроченной

Лишь немногим больше получило полусладкое красное сербское вино Броjаница Вранц — 67,7 балла. «Стоит также отметить, что это вино имеет статус “столового”, а значит его сербское происхождение не гарантировано. В целом, “столовые” вина (то есть вина, которые могут быть сделаны из виноматериалов любого происхождения) в исследовании показали более низкие результаты, чем вина с защищенными географическими индикаторами», — добавили в Роскачестве. Низкие оценки также получили по два вина из Франции и ЮАР, а также аргентинское Mariposa Chardonnay. Как сообщили в Роскачестве, неожиданно аутсайдером рейтинга игристых вин стал бренд Mondoro Asti, набравший 71,91 балла.

В тройку аутсайдеров категории игристых вин также вошло испанское Platino Pink Moscato и еще один крупный международный бренд из категории игристых вин Asti — Martini. «Все оценки выставляются кворумом экспертов аккредитованной лаборатории, обрабатываются компьютерной системой. Если оценки низкие, значит с винами действительно что-то не так. Если вино сделано корректно в пределах своего стиля и сорта винограда, у него нет проблем и пороков, к вину нет явных замечаний, оценка всегда будет заслуженной», — считает руководитель экспертной группы Роскачества по исследованиям винодельческой продукции, президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, слова которого приводятся в сообщении.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожении отношений
Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда
Вакцину AstraZeneca переименовали после ситуации в Европе
Минфин и ФНС зачистят рынки от обналички
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
Эксперты назвали способы для получения пассивного дохода
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Тарасову возмутило выступление Коляды в Стокгольме
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 450
Час земли! 363
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Новая напасть на головы наши! 134
Кино
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор» Вера Алдонина приняла участие в съемках популярной передачи
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Прошло 15 лет: как выглядит Белоснежка из "9 роты"
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему жена Мягкова не появилась на прощании
Леди
Айза и Олег Майами расстались Пара была вместе около года
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
США намерены вмешаться в дела России: хотят избрать своих депутатов
Геноцид, рабство, ядерные бомбардировки людей – чем ещё отличилась Америка
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь