10:12 (мск), источник: ТАСС
Роскачество составило антирейтинг импортных вин
Эксперты организации уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило импортные вина и отметило ряд претензий к качеству грузинского вина, а также брендов Martini Asti и Mondoro Asti. Об этом говорится в сообщении организации.
«Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti», — отмечается в сообщении.
В организации отметили, что Роскачество завершает первое в России масштабное исследование самых популярных на российском рынке импортных вин, полные результаты будут представлены в апреле. Эксперты Роскачества уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей на полках российских магазинов и готовятся обнародовать полный рейтинг импортных вин.
Среди 15 вин с самыми низкими оценками экспертов 5 оказались грузинского происхождения, сообщили в Роскачестве.
Наиболее низкую оценку в исследовании (59,16 балла) получило именно грузинское вино — красное полусладкое Киндзмараули («Винная компания Дугладзе»). В нижней части рейтинга также оказалось и вино игристое «Лыхны» из Абхазии — его эксперты оценили крайне невысоко.
Лишь немногим больше получило полусладкое красное сербское вино Броjаница Вранц — 67,7 балла. «Стоит также отметить, что это вино имеет статус “столового”, а значит его сербское происхождение не гарантировано. В целом, “столовые” вина (то есть вина, которые могут быть сделаны из виноматериалов любого происхождения) в исследовании показали более низкие результаты, чем вина с защищенными географическими индикаторами», — добавили в Роскачестве. Низкие оценки также получили по два вина из Франции и ЮАР, а также аргентинское Mariposa Chardonnay. Как сообщили в Роскачестве, неожиданно аутсайдером рейтинга игристых вин стал бренд Mondoro Asti, набравший 71,91 балла.
В тройку аутсайдеров категории игристых вин также вошло испанское Platino Pink Moscato и еще один крупный международный бренд из категории игристых вин Asti — Martini. «Все оценки выставляются кворумом экспертов аккредитованной лаборатории, обрабатываются компьютерной системой. Если оценки низкие, значит с винами действительно
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.