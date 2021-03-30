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11:52 (мск), источник: Газета.Ру

Правительство РФ исключило рост цен на молоко из-за экосбора

Правительство Российской Федерации опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Викторию Абрамченко.

«Новый “экологичный” подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает ввода фискальной нагрузки, говорится в сообщении.

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С 2022 года вся упаковка, выпущенная на рынок, должна быть утилизирована. Все это было введено из-за того, что на сегодняшний день у товаров и упаковки жизненный цикл стал очень маленьким, соответственно происходит большая нагрузка на экосистему планеты.

«После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан. Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее специалисты заявили, что в России ожидается значительный рост цен на молоко на фоне проведения экологического сбора. При этом в правительстве будут требовать с 1 января 2022 года от производителей об утилизации упаковок.

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