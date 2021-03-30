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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство продлило заморозку цен на сахар и масло

Правительство России продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Срок действия соглашений истекал 1 апреля, и это «могло привести к удорожанию этих продуктов», сообщает пресс-служба правительства.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения на стоимость этих товаров были введены в декабре 2020-го. Отпускная цена на белый сахар составляет 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно.

В начале марта Минэкономики заявило о позитивном влиянии сдерживания цен на инфляцию. По данным ведомства, цены на сахар в России снизились на 0,8%, рост цен на муку замедлился с 1,4% в январе до 0,4% в феврале, а рост цен на масло «сохраняется на умеренном уровне» — 0,2% в феврале против 0,1% в январе. Минпромторг заявил, что хочет поэтапно возвращаться к рыночным ценам на сахар и масло.

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