17:37 (мск), источник: Forbes
Доллар по 80 рублей, евро — по 96: Saxo Bank опубликовал прогноз на второй квартал
Давление на российскую валюту будут оказывать угроза новых санкций и повышенная волатильность на финансовых рынках.
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К середине 2021 года доллар будет стоить 80 рублей, а евро — 96 рублей, считает главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди. Об этом сообщается в прогнозе Saxo Bank на второй квартал (есть у Forbes).
Давление на рубль могут оказать рост премии за геополитический риск для России, повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США, говорится в прогнозе. В нем также указано, что ключевую ставку Банк России во втором квартале может повысить с 4,5% до 5,5%.
Цена нефти Brent к концу июня может зафиксироваться в районе $68 за баррель, цена на золото — $1850, считает глава стратегий Saxo Bank на
Прогнозируя ситуацию в мировой экономике, Saxo Bank указывает, что усилия законодателей по одновременному решению трех основных проблем (неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных проблем) дорого ей обойдутся.
«Эта высокая цена будет уплачена в виде инфляции, более высокой предельной стоимости капитала и осознания того, что указанные проблемы должны решаться по очереди», — говорится в докладе.
«Дни веры в то, что экономика может возродиться за счет кредитования с помощью изменения цены денег, расчета на банковскую систему и фокуса на простой финансовой стабильности, прошли», — отметил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
«На первый взгляд это кажется очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например о риске галопирующей инфляции», — предупредил экономист.
Александр Пятин