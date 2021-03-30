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17:37 (мск), источник: Forbes

Доллар по 80 рублей, евро — по 96: Saxo Bank опубликовал прогноз на второй квартал

Давление на российскую валюту будут оказывать угроза новых санкций и повышенная волатильность на финансовых рынках.

ЦБ: $ 75.7023   -0.13 € 88.8821   -0.47 ММВБ: $ 76.0100   +0.33 € 89.1350   +0.12
Источник: Reuters

К середине 2021 года доллар будет стоить 80 рублей, а евро — 96 рублей, считает главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди. Об этом сообщается в прогнозе Saxo Bank на второй квартал (есть у Forbes).

Доллар от TradingView

Давление на рубль могут оказать рост премии за геополитический риск для России, повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США, говорится в прогнозе. В нем также указано, что ключевую ставку Банк России во втором квартале может повысить с 4,5% до 5,5%.

Цена нефти Brent к концу июня может зафиксироваться в районе $68 за баррель, цена на золото — $1850, считает глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Из-за роста сырьевого сектора во втором квартале недрагоценные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете, отмечается в докладе.

Brent от TradingView
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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2021 год

Прогнозируя ситуацию в мировой экономике, Saxo Bank указывает, что усилия законодателей по одновременному решению трех основных проблем (неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных проблем) дорого ей обойдутся.

«Эта высокая цена будет уплачена в виде инфляции, более высокой предельной стоимости капитала и осознания того, что указанные проблемы должны решаться по очереди», — говорится в докладе.

«Дни веры в то, что экономика может возродиться за счет кредитования с помощью изменения цены денег, расчета на банковскую систему и фокуса на простой финансовой стабильности, прошли», — отметил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, «новая мантра — печатать и тратить как можно больше денег, пока ключевые ставки и инфляция находятся на низком уровне».

«На первый взгляд это кажется очень простым, но мы должны задуматься о последствиях этой новой политики, например о риске галопирующей инфляции», — предупредил экономист.

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Александр Пятин

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