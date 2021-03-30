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16:42 (мск), источник: Известия

Mail.ru Group начнет управлять соцсетями по-новому

Mail.ru Group меняет подход к управлению социальными сетями: у компании появился стратегический совет по этому направлению. Его возглавил Андрей Рогозов. Прежде он занимал пост CEO «ВКонтакте», теперь же станет вице-президентом по социальным платформам. В этой роли он будет руководить еще одной новой структурой — направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников». Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии. Всё это в том числе поможет ускорить развитие экосистемы VK. Она объединяет проекты, которые Mail.ru Group предлагает пользователям для общения, развлечения, саморазвития и решения других повседневных вопросов: социальную сеть «ВКонтакте», финансовый сервис VK Pay, подписку VK Combo, сервисы для заказа еды и продуктов Delivery Club и «Самокат», платформу VK Mini Apps (мини-приложения «Такси ВКонтакте», «Еда ВКонтакте», «VK Работа» и пр.), сервис заказа такси «Ситимобил», голосовой помощник «Маруся» и др.

Направление экспериментальных проектов во главе с Андреем Рогозовым будет анализировать опыт соцсетей, выдвигать гипотезы и инициировать новые проекты — в том числе для международного рынка.

Руководить «ВКонтакте» будет Марина Краснова. Она присоединилась к команде соцсети полтора года назад в роли директора по продукту, а теперь возьмет на себя роль CEO «ВКонтакте». Также она продолжит развивать единую платформу видео и звонков Mail.ru Group.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group (Россия):

«Мы не просто так строим нашу экосистему вокруг социальных сетей: именно в знании и понимании социальных связей наше уникальное преимущество. У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они работают сообща. Причем их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше — внутренние интеграции это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему. Многолетний опыт Андрея поможет сделать это быстрее, продуманнее и эффективнее».

Социальные сети — один из главных драйверов роста Mail.ru Group. Направление соцсетей и коммуникационных сервисов принесло компании около половины выручки в 2020 году — 52,7 млрд рублей. Аудитория «Одноклассников» составляет 40 млн человек. Пользователей «ВКонтакте» в России — 73,4 млн человек, по данным Mediascope. Несмотря на пандемию, увеличилось количество активных рекламодателей: у «ВКонтакте» — на 30% год к году, у «Одноклассников» — на 34,8%.

Руководить «Одноклассниками» продолжит Антон Федчин — он управляет платформой с 2014 года.

Андрей Рогозов закончил факультет технической кибернетики в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Работает в компании «ВКонтакте» с 2007 года, где прошел путь от разработчика до операционного и управляющего директора.

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