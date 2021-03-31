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00:51 (мск), источник: Известия

В пандемию россияне скупили 5 тонн золота

В России розничный спрос на золото увеличился на 37% в 2020 году по сравнению с 2019-м, сообщила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц. Население скупило 5 т золота, в то время как в прошлом году, этот показатель был на уровне 3,7 т.

Источник: РИА "Новости"

Основные причины такой востребованности: пандемия, повышение цены на драгметалл, обесценивание национальной валюты и геополитическая неопределенность. По мнению Татьяны Фиц, повышенный спрос на золото сохранится и в 2021 году.

Например, в Сбере в 2020 году чистые привлечения средств в ПИФ «Золото», то есть вложения за вычетом оттока из фонда за это время, составили 1,6 млрд рублей. При том, что в 2019-м объем инвестиций вообще не вырос: в тот год показатель снизился на 30 млн рублей.

В Почта банке совместно с ВТБ также в прошлом году отметили рост вложений в подобный ПИФ. Объем привлеченных средств достиг 1,5 млрд рублей. В следующие два года актив может подорожать до $2,5−3 тыс. за тройскую унцию, считает главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Сейчас золото торгуется в районе $1,6 тыс.

Однако эксперты видят риски в таких вложениях. Главная отрицательная черта подобных инвестиций — сильная волатильность драгметалла и нестабильность его трендов, уверен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Рисков хранения золота в наличном виде еще больше: есть вероятность испортить монету или слиток и потерять средства на перепродаже или уплате НДС.

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