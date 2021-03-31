Оптовые цены на бензин в России превысили розничные

«Фактически АЗС вынуждены покупать топливо на бирже по цене дороже, чем оно продается в рознице Если ситуация продлится до июня, вероятно, начнется банкротство АЗС, что может обострить проблему дефицита топлива на Дальнем Востоке», — заявил Владимир Чирсков.
Подобная ситуация действительно может привести к разорению независимых АЗС, согласен глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Причем наиболее уязвимы заправки в Сибири и на Дальнем Востоке.
В Минэнерго «Известиям» сказали, что разработали и внесли в правительство проект постановления о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов ж/д транспортом в направлении ДФО (исключая поставки на экспорт) в размере до 4 тыс. рублей за тонну. Мера позволит снизить цены на топливо в опте и не допустить их роста в рознице, отметили в ведомстве.
Там добавили, что мониторинг состояния топливного сектора ведется в постоянном режиме и в случае необходимости могут быть рассмотрены дополнительные меры, такие как еще большее увеличение нормативов на бирже при условии общего роста объемов переработки.