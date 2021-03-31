Всемирный банк рассекретил долги других стран перед Россией

Согласно информации Всемирного банка, развивающиеся страны на конец 2019 года были должны РФ 22,9 миллиарда долларов. В доклад не попали Куба и Ирак — по оценкам РБК, на них могут приходиться еще порядка 4 миллиарда долларов обязательств.
Более трети общей суммы (8,1 миллиард долларов) России должна Белоруссия.
В топ-5 дебиторов попали также Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам и Йемен — каждая из стран должна Москве более миллиарда долларов.
Сама Россия также попала в верхнюю пятерку, но уже кредиторов.
Первое место в рейтинге занимает Китай с 149,1 миллиарда долларов обязательств, за ним идет Япония (107,1 миллиарда долларов), затем — Германия (28,3) и Франция (27,3). РФ замыкает топ-5, а на шестой позиции оказалась Саудовская Аравия с 17,1 миллиарда долларов долгов других стран.
Минфин РФ, который следит за кредитами иностранным государствам, информацию о долгах других стран не публикует. Каждый год программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.
По данным Всемирного банка, часть задолженностей государств перед Россией восходят еще к началу 1990-х годов, в том числе долг Йемена. При этом некоторые из долгов не обслуживаются уже много лет — например, долг Афганистана (849 миллионов долларов) не изменялся с 2009 года, Сирии (525 миллионов долларов) — с 2011, когда в стране началась гражданская война.
В октябре 2020 года глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, что РФ выдаст в два этапа новый кредит Белоруссии. Соседняя страна получила один миллиард долларов в 2020 году, остальные 500 миллионов — в 2021 году. По словам Силуанова, одна часть средств направлена напрямую от России, другая — от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).