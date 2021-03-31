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07:33 (мск), источник: Известия

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,9% в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 2,9% по сравнению с декабрьским прогнозом в 2,6%, в 2022 году — до 3,2% с 3%. Это следует из отчета Всемирного банка, опубликованного 30 марта.

Источник: Известия

«Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста Российской Федерации до 2,9 процента в 2021 году и 3,2 процента в 2022 году (с декабрьского прогноза в 2,6% и 3,0% соответственно)», — сказано в документе.

Во Всемирном банке также заявили, что прогноз по-прежнему подвержен значительной неопределенности и рискам снижения. Отмечается, что восстановление экономики зависит от эффективности вакцин и риска новых санкций.

По мнению экспертов Всемирного банка, если в России не будет третьей волны коронавируса, то ожидается повышение доверия потребителей и бизнеса, что откроет путь к постепенному восстановлению экономики.

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Также Всемирный банк опубликовал сведения о задолженности стран перед другими государствами на конец 2019 года. Согласно этим данным, почти 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам. Крупнейшим государственным должником являлась Белоруссия — $8,1 млрд. При этом в конце прошлого года государства подписали соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд.

21 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2020 году оказался лучше ожиданий, составив 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей. По его словам, данный результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов.

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