Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,9% в 2021 году

«Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста Российской Федерации до 2,9 процента в 2021 году и 3,2 процента в 2022 году (с декабрьского прогноза в 2,6% и 3,0% соответственно)», — сказано в документе.
Во Всемирном банке также заявили, что прогноз по-прежнему подвержен значительной неопределенности и рискам снижения. Отмечается, что восстановление экономики зависит от эффективности вакцин и риска новых санкций.
По мнению экспертов Всемирного банка, если в России не будет третьей волны коронавируса, то ожидается повышение доверия потребителей и бизнеса, что откроет путь к постепенному восстановлению экономики.
Также Всемирный банк опубликовал сведения о задолженности стран перед другими государствами на конец 2019 года. Согласно этим данным, почти 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд по двусторонним займам. Крупнейшим государственным должником являлась Белоруссия — $8,1 млрд. При этом в конце прошлого года государства подписали соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд.
21 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России в 2020 году оказался лучше ожиданий, составив 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей. По его словам, данный результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов.