Кудрин: более 20% нуждающихся россиян не получают меры соцподдержки

Кудрин выступил с отчетом о работе ведомства за 2020 год на пленарном заседании Совета федерации. Глава СП сказал, что в «фокусе внимания» ведомства было снижение уровня бедности в стране. «Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума», — рассказал Алексей Кудрин (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы СП, снизить риски бедности в 2020 году удалось в основном благодаря пособиям на детей, которые выплачивали в России на фоне пандемии коронавируса. «Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше», — считает он.
Принятые правительством меры РФ по борьбе с бедностью обсуждались во время мартовской встречи Кудрина с Владимиром Путиным. Глава СП рассказал, что ведомство подготовило ряд предложений для снижения уровня бедности в стране, но детали этих предложений не привел.
Цель сократить уровень бедности в два раза была сформулирована Владимиром Путиным еще в 2014 году. Предполагалось, что бедность будет снижена до этого уровня к 2024 году. В 2020 году срок достижения этой цели перенесли на 2030 год.