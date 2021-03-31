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14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин: более 20% нуждающихся россиян не получают меры соцподдержки

Более 20% россиян, проживающих за чертой бедности, не получают ни одну из имеющихся мер социальной поддержки, заявил глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин. По его мнению, нужно принять дополнительные меры, чтобы достичь поставленной президентом цели снизить уровень бедности населения с 13,2% до 6,6% к 2030 году.

Источник: Reuters

Кудрин выступил с отчетом о работе ведомства за 2020 год на пленарном заседании Совета федерации. Глава СП сказал, что в «фокусе внимания» ведомства было снижение уровня бедности в стране. «Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума», — рассказал Алексей Кудрин (цитата по «РИА Новости»).

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По словам главы СП, снизить риски бедности в 2020 году удалось в основном благодаря пособиям на детей, которые выплачивали в России на фоне пандемии коронавируса. «Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше», — считает он.

Принятые правительством меры РФ по борьбе с бедностью обсуждались во время мартовской встречи Кудрина с Владимиром Путиным. Глава СП рассказал, что ведомство подготовило ряд предложений для снижения уровня бедности в стране, но детали этих предложений не привел.

Цель сократить уровень бедности в два раза была сформулирована Владимиром Путиным еще в 2014 году. Предполагалось, что бедность будет снижена до этого уровня к 2024 году. В 2020 году срок достижения этой цели перенесли на 2030 год.

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