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13:52 (мск), источник: Секрет Фирмы

Просрочено. Число проблемных микрозаймов в России достигло рекорда

Количество микрозаймов россиян с просрочкой по выплатам свыше 90 дней достигло рекордного показателя по итогам февраля 2021 года.

Источник: Reuters

О ситуации на рынке рассказали РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным аналитиков, по итогам февраля число микрозаймов с просрочкой более 90 дней достигло 5,4 млн единиц, увеличившись на 1,8% по сравнению с январём 2021 года. В то же время их доля в структуре всех выданных в России микрозаймов снизилась на 0,3 п. п. и составила 40,6%.

Объём «плохих» микрозаймов за февраль увеличился на 2,2% и тоже достиг рекордного показателя — 59,6 млрд рублей.

Доля проблемных микрозаймов выросла на 0,5 п. п. и составила 34,7%, добавили в «Эквифаксе».

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В феврале микрофинансовые организации сократили число выданных кредитов на 7,3%, до 1,8 млн ссуд. Средний размер микрозайма за месяц снизился на 0,4% и составил 13 107 рублей. В результате сумма выдач в последнем зимнем месяце сократилась до 23,8 млрд рублей (-7,6%), что стало минимумом с сентября 2020 года.

По итогам февраля россияне оказались должны микрофинансовым организациям 171,8 млрд рублей. Этот показатель на 0,7% превышает сумму на конец января.

Осенью 2020 года стало известно, что основными клиентами микрофинансовых организаций стали россияне младше 30 лет. Специалисты предположили, что молодёжь оказалась меньше других готова к кризису из-за отсутствия накоплений. В декабре 2020 года россияне оформили рекордное количество микрозаймов — почти 2 млн штук.

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