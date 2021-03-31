13:52 (мск), источник: Секрет Фирмы
Просрочено. Число проблемных микрозаймов в России достигло рекорда
Количество микрозаймов россиян с просрочкой по выплатам свыше 90 дней достигло рекордного показателя по итогам февраля 2021 года.
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О ситуации на рынке рассказали РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным аналитиков, по итогам февраля число микрозаймов с просрочкой более 90 дней достигло 5,4 млн единиц, увеличившись на 1,8% по сравнению с январём 2021 года. В то же время их доля в структуре всех выданных в России микрозаймов снизилась на 0,3 п. п. и составила 40,6%.
Доля проблемных микрозаймов выросла на 0,5 п. п. и составила 34,7%, добавили в «Эквифаксе».
В феврале микрофинансовые организации сократили число выданных кредитов на 7,3%, до 1,8 млн ссуд. Средний размер микрозайма за месяц снизился на 0,4% и составил 13 107 рублей. В результате сумма выдач в последнем зимнем месяце сократилась до 23,8 млрд рублей (-7,6%), что стало минимумом с сентября 2020 года.
По итогам февраля россияне оказались должны микрофинансовым организациям 171,8 млрд рублей. Этот показатель на 0,7% превышает сумму на конец января.
Осенью 2020 года стало известно, что основными клиентами микрофинансовых организаций стали россияне младше 30 лет. Специалисты предположили, что молодёжь оказалась меньше других готова к кризису