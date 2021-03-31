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15:20 (мск), источник: Известия

Путин сравнил «дикий капитализм» без заботы о людях с выстрелом в ногу

Безудержное извлечение прибыли бизнесом и «дикий капитализм» без заботы о людях — это выстрел в собственную ногу, заявил в среду, 31 марта, президент России Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством.

Источник: РИА "Новости"

«Цель бизнеса на первый взгляд — это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно», — сказал глава государства.

По его словам, в конечном итоге капитализм без заботы о людях ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса.

«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — добавил Путин.

В ходе церемонии президент также выразил надежду, что бизнес направит средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, на зарплаты сотрудникам.

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Днем ранее стало известно, что более половины — 55,9% — сотрудников российских компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) признались, что их предприятиям едва хватает денег, чтобы оставаться на плаву. При этом 11,9% опрошенных рассказал, что их финансовое положение их компаний на фоне пандемии плачевное — денег не хватает. Об отсутствии трудностей с финансами заявили только 32,2% респондентов.

29 марта сообщалось, что бизнес негативно воспринял возможное ужесточение условий льготной программы кредитования МСБ под 7,25%.

Ранее глава Минэка Максим Решетников предложил сузить круг получателей по программе льготных кредитов для малых и средних компаний в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». По словам министра, программу вновь надо сделать более адресной.

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