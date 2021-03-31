Путин сравнил «дикий капитализм» без заботы о людях с выстрелом в ногу

«Цель бизнеса на первый взгляд — это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно», — сказал глава государства.
По его словам, в конечном итоге капитализм без заботы о людях ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса.
«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — добавил Путин.
В ходе церемонии президент также выразил надежду, что бизнес направит средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, на зарплаты сотрудникам.
Днем ранее стало известно, что более половины — 55,9% — сотрудников российских компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) признались, что их предприятиям едва хватает денег, чтобы оставаться на плаву. При этом 11,9% опрошенных рассказал, что их финансовое положение их компаний на фоне пандемии плачевное — денег не хватает. Об отсутствии трудностей с финансами заявили только 32,2% респондентов.
29 марта сообщалось, что бизнес негативно воспринял возможное ужесточение условий льготной программы кредитования МСБ под 7,25%.
Ранее глава Минэка Максим Решетников предложил сузить круг получателей по программе льготных кредитов для малых и средних компаний в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». По словам министра, программу вновь надо сделать более адресной.