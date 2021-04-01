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11:00 (мск), источник: Известия

Февральская эволюция: выручка бизнеса превысила допандемийный уровень

Обороты компаний выросли в 71 регионе России.

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Источник: Reuters

Российский бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса.

Обороты компаний — как малых, так и крупных — в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн рублей, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2020-го.

Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»).

Выручка увеличилась у предприятий большинства регионов, а среди отраслей наилучшие результаты показали персональные услуги, культура, спорт и здравоохранение. Говорить о полном восстановлении пока рано: для этого потребуется не меньше года, категоричны эксперты.

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Восстали из пепла

В январе 2021 года обороты российских предприятий (учитываются крупные, средние и малые коммерческие организации, не включая ИП) составили 16,7 трлн рублей, почти на 7% превысив показатель января прошлого года. В феврале их выручка увеличилась еще более существенно — на 13%, до 18 трлн рублей.

Таким образом в первые два месяца 2021-го обороты компаний составили 34,7 трлн, что на 3,2 трлн рублей, или на 10%, больше аналогичного периода 2020-го, следует из данных FinExpertiza.

Оживление деловой активности произошло в абсолютном большинстве регионов — 71 из 85. Наилучшую динамику показал Дагестан: местные предприятия нарастили обороты на 66%, до 159 млрд рублей. Самый весомый вклад в это внесли фирмы сферы здравоохранения и социальных услуг, которые увеличили выручку более чем в два раза.

На втором месте по приросту оборотов оказалась Республика Алтай: местным компаниям удалось увеличить их на 31%, до 18 млрд рублей. Такие результаты обеспечил рост оптовой и розничной торговли в регионе. На третьем месте расположилась Тамбовская область — там выручка коммерческих организаций выросла почти на 30%, до 124 млрд, чему способствовали торговые предприятия, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

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В топ-10 по увеличению оборотов также вошли Ставропольский край (+25%, до 265 млрд), Карелия (+23%, до 103 млрд), Еврейская автономная область (+23%, до 15 млрд), Хабаровский край (+23%, до 288 млрд), а также Москва (+23%, до 9 трлн), Вологодская область (+22%, до 272 млрд) и, наконец, Мурманская область (+22%, до 265 млрд).

Впрочем, в некоторых регионах выручка предприятий, наоборот, упала. Наихудшую динамику продемонстрировали бизнесы Нижегородской области — их обороты снизились на 22%, до 540 млрд рублей. В Волгоградской области тоже не всё гладко (-14%, до 283 млрд), фирмы Сахалинской области потеряли 11%, сократив выручку до 221 млрд, а предприятия Башкортостана — 8%, уменьшив обороты до 593 млрд. Антилидерами также стали организации Оренбургской области (-6%, до 338 млрд), Камчатского (-6%, до 49 млрд) и Пермского краев (-3%, до 516 млрд рублей).

«Известия» попросили власти субъектов пояснить причины таких результатов. В минэкономразвития Нижегородской области заявили, что наибольшее падение оборотов произошло в промышленности из-за снижения объема отгрузки у одного из ключевых предприятий региона. В минпромторге Пермского края отметили, что сокращение выручки местных компаний обусловлено в первую очередь установкой квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Впрочем, в 2021 году в ведомстве ждут восстановительный рост объемов производства.

Рано радоваться

Среди отраслей в январе-феврале 2021 года наибольший темп роста выручки наблюдался в сфере персональных услуг (ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, сауны), говорится в исследовании. На фоне отсутствия серьезных пандемических ограничений такие компании увеличили обороты сразу на 64%, до 61,2 млрд рублей.

На втором месте оказалась сфера культуры, спорта и развлечений, продемонстрировавшая рост выручки на 47%, до 79 млрд, а на третьем — здравоохранение и социальные услуги (+30%, до 564 млрд).

Официальная статистика и данные информационных систем фиксируют, что бизнес постепенно возвращается к доковидным показателям, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

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В частности, уверенный рост произошел в химическом комплексе, легкой промышленности, машиностроении, примерно на уровне прошлого года остался объем строительных работ и выпуск в обрабатывающей промышленности. В пользу восстановления говорят и данные контрольно-кассовой техники: среднедневные обороты в январе-феврале уверенно превысили уровни начала 2020 года. Впрочем, малым компаниям всё еще приходится тяжело, заявили в министерстве.

— В сегменте МСП восстановление в первые два месяца шло чуть медленнее — обороты в отраслях, на которые были наложены ограничения весной 2020 года, пока не вернулись на доковидные уровни, — констатировали в Минэке.

Говорить об окончательном преодолении кризиса еще рано, отметила аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Ускорение динамики оборота организаций в том числе связано с усилением инфляционных тенденций: рост доходов в действующих ценах сопровождается снижением физического объема выпуска, пояснила она.

При самом оптимистичном сценарии восстановление экономики до докризисного уровня возможно только к концу этого — началу следующего года, категоричен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Основными проблемами бизнеса, которые тормозят выход из кризиса, сегодня выступают нехватка дешевых кредитов, высокая фискальная нагрузка и низкий спрос на товары и услуги.

Действительно, россияне перешли на «сберегательную», более экономичную модель поведения в связи со снижением доходов, потерей работы и другими коронакризисными последствиями, отметил генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. Стало заметно меньше импульсивных покупок — люди стремятся сформировать для себя «подушку безопасности» и не тратить деньги на то, без чего можно обойтись. Потребуется от полугода стабильной работы и планомерной отмены всех ограничений, чтобы бизнес вышел на докризисный уровень, спрогнозировал он.

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