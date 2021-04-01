11:00 (мск), источник: Известия
Февральская эволюция: выручка бизнеса превысила допандемийный уровень
Обороты компаний выросли в 71 регионе России.
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Российский бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса.
Об этом говорится в исследовании международной
Выручка увеличилась у предприятий большинства регионов, а среди отраслей наилучшие результаты показали персональные услуги, культура, спорт и здравоохранение. Говорить о полном восстановлении пока рано: для этого потребуется не меньше года, категоричны эксперты.
В январе 2021 года обороты российских предприятий (учитываются крупные, средние и малые коммерческие организации, не включая ИП) составили 16,7 трлн рублей, почти на 7% превысив показатель января прошлого года. В феврале их выручка увеличилась еще более существенно — на 13%, до 18 трлн рублей.
Таким образом в первые два месяца 2021-го обороты компаний составили 34,7 трлн, что на 3,2 трлн рублей, или на 10%, больше аналогичного периода 2020-го, следует из данных FinExpertiza.
Оживление деловой активности произошло в абсолютном большинстве регионов — 71 из 85. Наилучшую динамику показал Дагестан: местные предприятия нарастили обороты на 66%, до 159 млрд рублей. Самый весомый вклад в это внесли фирмы сферы здравоохранения и социальных услуг, которые увеличили выручку более чем в два раза.
На втором месте по приросту оборотов оказалась Республика Алтай: местным компаниям удалось увеличить их на 31%, до 18 млрд рублей. Такие результаты обеспечил рост оптовой и розничной торговли в регионе. На третьем месте расположилась Тамбовская область — там выручка коммерческих организаций выросла почти на 30%, до 124 млрд, чему способствовали торговые предприятия, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.
В топ-10 по увеличению оборотов также вошли Ставропольский край (+25%, до 265 млрд), Карелия (+23%, до 103 млрд), Еврейская автономная область (+23%, до 15 млрд), Хабаровский край (+23%, до 288 млрд), а также Москва (+23%, до 9 трлн), Вологодская область (+22%, до 272 млрд) и, наконец, Мурманская область (+22%, до 265 млрд).
Впрочем, в некоторых регионах выручка предприятий, наоборот, упала. Наихудшую динамику продемонстрировали бизнесы Нижегородской области — их обороты снизились на 22%, до 540 млрд рублей. В Волгоградской области тоже не всё гладко (-14%, до 283 млрд), фирмы Сахалинской области потеряли 11%, сократив выручку до 221 млрд, а предприятия Башкортостана — 8%, уменьшив обороты до 593 млрд. Антилидерами также стали организации Оренбургской области (-6%, до 338 млрд), Камчатского (-6%, до 49 млрд) и Пермского краев (-3%, до 516 млрд рублей).
«Известия» попросили власти субъектов пояснить причины таких результатов. В минэкономразвития Нижегородской области заявили, что наибольшее падение оборотов произошло в промышленности
Среди отраслей в
Официальная статистика и данные информационных систем фиксируют, что бизнес постепенно возвращается к доковидным показателям, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
В частности, уверенный рост произошел в химическом комплексе, легкой промышленности, машиностроении, примерно на уровне прошлого года остался объем строительных работ и выпуск в обрабатывающей промышленности. В пользу восстановления говорят и данные
— В сегменте МСП восстановление в первые два месяца шло чуть медленнее — обороты в отраслях, на которые были наложены ограничения весной 2020 года, пока не вернулись на доковидные уровни, — констатировали в Минэке.
Говорить об окончательном преодолении кризиса еще рано, отметила аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Ускорение динамики оборота организаций в том числе связано с усилением инфляционных тенденций: рост доходов в действующих ценах сопровождается снижением физического объема выпуска, пояснила она.
При самом оптимистичном сценарии восстановление экономики до докризисного уровня возможно только к концу этого — началу следующего года, категоричен управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.
Действительно, россияне перешли на «сберегательную», более экономичную модель поведения в связи со снижением доходов, потерей работы и другими коронакризисными последствиями, отметил генеральный директор