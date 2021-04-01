10:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Продавцам велосипедов не хватает товара
Потепление заставило россиян вспомнить о начале велосезона, и выяснилось, что с ним могут возникнуть проблемы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
О проблемах с поставками велосипедов «Ъ» сообщили участники рынка и эксперты.
Как рассказывает гендиректор магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и пр.) Владимир Лосинский, продавцы наблюдают ощутимый дефицит, который по некоторым маркам доходит до 70% от каталога. По его словам, многие модели, которые поступили до апреля или должны прийти до середины лета, уже выкуплены, производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал.
«Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в
Автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов поясняет, что предпосылки дефицита возникли еще в 2020 году, когда
Представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев добавляет, что в России дополнительный спрос сформировали курьеры служб доставки. В Delivery Club говорят, что курьеры сами решают, как доставлять еду — пешком или на велосипеде, и компания не занимается централизованными закупками, но договаривается о скидках с магазинами, сервисами и службами проката. Интерес большинства курьеров сконцентрирован на доступных городских велосипедах, и об их нехватке в Delivery Club не слышали.
По словам Владимира Лосинского, быстро увеличить мощности производства предприятия не могут, а ситуация осложняется нехваткой деталей, которые поставляются с задержкой в
Владелец SlopeStyle (российский дистрибутор марки Merida) Константин Кузьмин подтверждает, что задержки в производстве комплектующих лавинообразно увеличивают сроки выпуска готовых велосипедов.
У Merida есть изменения в графиках поставок и ассортименте, но компания выпускает продукцию и под другими брендами, выступая приоритетным заказчиком комплектующих, что в целом помогает удерживать объемы, отмечает Кузьмин.
Источник «Ъ» в отрасли уверяет, что сокращение ассортимента наблюдается почти у всех брендов. Например, российский Stels в прошлом сезоне предлагал для дистрибуции более 500 наименований, а в этом — менее 100, рассказывает он. В группе «Веломоторс» (владеет Stels) на вопросы «Ъ» не ответили. В «Спортмастере» (также занимается производством велосипедов в России) уверяют, что проблем с товарами и комплектующими нет. Собеседник «Ъ» на рынке говорит, что предприятие, которое выпускает велосипеды для сети, приостанавливало работу.
Ситуация грозит существенным ростом цен на велосипеды.
Владимир Лосинский говорит о среднем увеличении стоимости на 10−12% в валюте, а в случае России играет роль фрахт и курс.
Михаил Невелев уточняет, что многие модели уже подорожали на 35%. По его словам, доступные велосипеды на российском рынке останутся, но местным производителям придется максимально сокращать расходы, экономя на деталях. То есть за условные 10 тыс. руб. покупатель сможет получить велосипед худшего качества, чем раньше, считает Невелев.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что рост цен на велосипеды будет объективным — повышать их придется не только
Участники рынка не ждут скорого решения проблем с поставками велосипедов. Константин Кузьмин считает, что ситуация продолжит оставаться нестабильной еще в течение нескольких лет, а полное восстановление займет
По словам Михаила Невелева, прошлый год стал для российской индустрии лучшим по продажам за десять лет, но в новый высокий сезон участники рынка входят с довольно маленькими остатками. Лосинский добавляет, что в этом году спрос на велосипеды относительно прошлого еще немного вырос, и считает, что тренд продолжится.
Анатолий Костырев, Александра Мерцалова