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14:45 (мск), источник: Forbes

Credit Suisse рассказал о падении доходов россиян на 24% из-за пандемии

Credit Suisse выяснил, что за время пандемии доходы россиян упали в среднем на 24%. Жители России ждут роста инфляции, не планируют крупных покупок, скептически относятся к вакцинации и реже респондентов из других стран задумываются о том, чтобы начать копить.

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Источник: Reuters

Доходы россиян за время пандемии снизились в среднем на 24%, говорится в исследовании Credit Suisse, с результатами которого ознакомился Forbes. Аналитики проводили опрос не только в России, но и в Китае, Таиланде, Индии, Турции и других странах, а затем сравнивали полученные результаты. Например, в Таиланде падение доходов населения в период пандемии составило более 45%, в то время как менее всего в этом смысле пострадал Китай (10%).

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Респонденты из России в целом считают, что сейчас не лучшее время для значительных покупок, и за последние несколько месяцев эта уверенность только усилилась. Пандемия подтолкнула к накоплению более 79% опрошенных, однако Россия по этому показателю на последнем месте — лишь 55% респондентов планируют наращивать количество сбережений.

Также множество россиян ожидают роста инфляции — по состоянию на январь 2021 года таких респондентов было около 75%.

«В целом россияне довольно пессимистичны в отношении перспектив доходов и собираются вести себя на потребительском рынке предельно осторожно, остерегаясь дорогих покупок и ожидая роста инфляции. Наиболее оптимистичны в этом смысле опрошенные из Индии и Китая», — говорится в исследовании.

Аналитики Credit Suisse также изучили, как изменились структура и способы покупок людей в разных странах. В среднем более 60% респондентов стали закупаться продуктами онлайн, однако в России только 29% опрошенных поступали так же. Чаще остальных продукты онлайн покупают россияне в возрасте от 18 до 29 лет.

Интернет-банкинг, напротив, очень популярен — 81% опрошенных из России пользуются этим инструментом. При этом россияне реже остальных тратят деньги в приложениях для стриминга и просмотра коротких видео (35%).

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Телемедицина в России не нашла отклика у широкой аудитории — лишь 20% россиян (в основном в возрасте от 46 до 55 лет) воспользовались подобными сервисами, что является самым низким показателем по сравнению с другими странами — участницами опроса.

31% респондентов из России обучаются онлайн, при этом 51% рассказали о планах увеличить количество посещаемых онлайн-курсов в ближайший год. Это наименьший показатель среди всех восьми стран, в которых проводился опрос.

Также исследователи выяснили, что 28% опрошенных россиян не беспокоятся о своем здоровье в связи с COVID-19. Это наивысший показатель среди всех представленных стран. Еще 30% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса при наличии доступа к препарату, и это также самый низкий уровень среди всех представленных стран.

При этом лишь 40% россиян доверяли российским вакцинам в октябре 2020 года, а к январю 2021 года их количество незначительно упало. Среди тех, кто не собирался вакцинироваться, наибольшее беспокойство во всех странах вызвали побочные эффекты (о них волновались более 40% опрошенных россиян). Второй по популярности причиной отказа от вакцинации у россиян является недоверие к любым вакцинам от коронавируса (25%), еще 19% россиян не считают нужным вакцинироваться от коронавируса в принципе.

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