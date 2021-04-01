Исследование: как пандемия повлияла на цифровизацию государства, бизнеса и общества

В обращении к участникам мероприятия заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул:
Ситуация с пандемией показала, что новая реальность диктует свои условия. Онлайн-форматы ведения бизнеса, удаленные сервисы и госуслуги, технологии искусственного интеллекта как никогда продемонстрировали актуальность.
Как адаптируется бизнес?
Для «выживания» в условиях пандемии представители российского бизнеса чаще всего прибегают к активным действиям: фокусируются на поиске дополнительных источников дохода (59%); вносят изменения в бизнес-процессы и сокращают расходы (47%); делают ставку на цифровую трансформацию (25%).
«COVID-19 выступил катализатором давно назревшей цифровизации. Малые и средние предприятия активно переводят бухгалтерию в онлайн и внедряют электронный документооборот. Органы государственной власти переходят к клиентоцентричной модели взаимодействия с гражданами», — прокомментировала последствия пандемии Мария Шклярук, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор АНО «Центр перспективных управленческих решений».
Эффект от перевода внутренних процессов в «цифру» положительно оценили более половины (58%) опрошенных российских предпринимателей. При этом в четверти компаний процессы цифровизации пока не начались. Основными барьерами стали дефицит финансовых ресурсов (39%, проблема обострилась из-за сокращения доходов в результате пандемии) и нехватка квалифицированных сотрудников, которые могут руководить процессами цифровизации и участвовать в них (38%).
Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group, B2B-коммерция и операционное управление, отметила: «Внедрение цифровых решений в ключевые процессы — важная составляющая успешного развития бизнеса и государства.
Технологические компании, благодаря своей многолетней экспертизе, становятся цифровыми проводниками, способными помочь партнерам быстрее и проще справляться с задачами трансформации.
Поэтому мы активно инвестируем не только в развитие эффективных сквозных технологий и решений, но и в образование людей на всех ступенях — от дошкольного до профессионального".
Как адаптируется население?
Как и у бизнеса, основные стратегии преодоления кризиса населения различаются по степени проактивности действий во время пандемии.
Население страны начало адаптироваться к текущим реалиям.
Так, за прошлый год каждый пятый россиянин прошел онлайн-курсы, а каждый десятый — освоил новую профессию.
В то же время почти половина опрошенных в рамках исследования (45%) продолжает испытывать трудности с освоением новых технологий, что может стать довольно серьезной проблемой.
Эксперты отметили, что в ближайшие годы часть трудоустроенного населения рискует потерять работу из-за изменений структуры занятости. Востребованными станут не только конкретные профессии, но и гибкие навыки (soft skills), а также повысится роль практических цифровых знаний при трудоустройстве.
А что с госсектором?
Во время пандемии ускорилась цифровизация процессов и в госсекторе. Госслужащие отметили готовность государства к сотрудничеству с крупным бизнесом в сфере цифровой трансформации.
Одними из главных рисков цифровизации госслужащие называют нарушение информационной безопасности и потенциальные сбои в работе с персональными данными. Кроме того, респонденты опасаются нестабильности цифровых решений, например, из-за плохого покрытия территории регионов мобильным интернетом, сбоев серверов и т. д.