Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
8Коллапс в Суэцком канале
17:18 (мск)

Исследование: как пандемия повлияла на цифровизацию государства, бизнеса и общества

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, Google и АНО «Центр перспективных управленческих решений» представили результаты совместного исследования о последствиях пандемии и новых стратегиях преодоления кризиса.

Источник: Пресс-центр ТАСС

В обращении к участникам мероприятия заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул:

Ситуация с пандемией показала, что новая реальность диктует свои условия. Онлайн-форматы ведения бизнеса, удаленные сервисы и госуслуги, технологии искусственного интеллекта как никогда продемонстрировали актуальность.

Как адаптируется бизнес?

Для «выживания» в условиях пандемии представители российского бизнеса чаще всего прибегают к активным действиям: фокусируются на поиске дополнительных источников дохода (59%); вносят изменения в бизнес-процессы и сокращают расходы (47%); делают ставку на цифровую трансформацию (25%).

Новость
Россиян во время пандемии стали чаще звать на работу из других регионов

«COVID-19 выступил катализатором давно назревшей цифровизации. Малые и средние предприятия активно переводят бухгалтерию в онлайн и внедряют электронный документооборот. Органы государственной власти переходят к клиентоцентричной модели взаимодействия с гражданами», — прокомментировала последствия пандемии Мария Шклярук, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор АНО «Центр перспективных управленческих решений».

Эффект от перевода внутренних процессов в «цифру» положительно оценили более половины (58%) опрошенных российских предпринимателей. При этом в четверти компаний процессы цифровизации пока не начались. Основными барьерами стали дефицит финансовых ресурсов (39%, проблема обострилась из-за сокращения доходов в результате пандемии) и нехватка квалифицированных сотрудников, которые могут руководить процессами цифровизации и участвовать в них (38%).

Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group, B2B-коммерция и операционное управление, отметила: «Внедрение цифровых решений в ключевые процессы — важная составляющая успешного развития бизнеса и государства.

Технологические компании, благодаря своей многолетней экспертизе, становятся цифровыми проводниками, способными помочь партнерам быстрее и проще справляться с задачами трансформации.

Поэтому мы активно инвестируем не только в развитие эффективных сквозных технологий и решений, но и в образование людей на всех ступенях — от дошкольного до профессионального".

Как адаптируется население?

Как и у бизнеса, основные стратегии преодоления кризиса населения различаются по степени проактивности действий во время пандемии.

Население страны начало адаптироваться к текущим реалиям.

Так, за прошлый год каждый пятый россиянин прошел онлайн-курсы, а каждый десятый — освоил новую профессию.

В то же время почти половина опрошенных в рамках исследования (45%) продолжает испытывать трудности с освоением новых технологий, что может стать довольно серьезной проблемой.

Новость
Аналитики оценили влияние «демографического следа» пандемии на экономику

Эксперты отметили, что в ближайшие годы часть трудоустроенного населения рискует потерять работу из-за изменений структуры занятости. Востребованными станут не только конкретные профессии, но и гибкие навыки (soft skills), а также повысится роль практических цифровых знаний при трудоустройстве.

А что с госсектором?

Во время пандемии ускорилась цифровизация процессов и в госсекторе. Госслужащие отметили готовность государства к сотрудничеству с крупным бизнесом в сфере цифровой трансформации.

Одними из главных рисков цифровизации госслужащие называют нарушение информационной безопасности и потенциальные сбои в работе с персональными данными. Кроме того, респонденты опасаются нестабильности цифровых решений, например, из-за плохого покрытия территории регионов мобильным интернетом, сбоев серверов и т. д.

Верховный суд не стал отменять масочный режим в России
Правительство одобрило единый налоговый платеж для бизнеса
Владелец застрявшего Ever Given готов возместить ущерб до суда
Массовое ДТП с участием блогера Эдварда Била произошло в Москве
В районе стройки «Северного потока-2» заметили военные корабли
Тест: Над чем нельзя шутить в разных странах мира
Вступил в силу закон о предустановке российского ПО на смартфоны
Здоровье
12-летний школьник повторил опасный челлендж из TikTok и повредил мозг Он едва не задохнулся.
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Юлия Высоцкая о дочке, впавшей в кому 8 лет назад
Почему жена Мягкова не появилась на прощании
Скромница Катя из фильма спустя 20 лет: фото
Тодоренко высказалась о разводе с Топаловым
Леди
71-летняя Пугачева произвела фурор на семейном празднике Примадонна впечатлила публику
Дом
До и после: 8 новых преображений кухонь
Шикарная квартира с кабинетом как у Наполеона: какая она на фото
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
6 очень непривычных цветовых сочетаний в интерьере
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь