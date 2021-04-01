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17:33 (мск), источник: Forbes

Правительство одобрило единый налоговый платеж для бизнеса

Бизнес сможет одним платежом уплачивать налоги, сборы и страховые взносы. Правительство разрешило ввести это механизм для юрлиц и ИП. Это упростит им обязательные платежи: налоговая сама проведет все зачисления куда надо. Для россиян процедура действует уже больше двух лет.

Источник: Reuters

Правительство одобрило введение в России единого налогового платежа, когда налоги, некоторые сборы и страховые взносы оплачиваются одной операцией, для бизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Он внес на обсуждение поправки в Налоговый кодекс. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2022 года.

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Механизм позволяет проводить обязательные платежи одним поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету. Налоговая сама на основе своих данных зачислит средства в счет обязательств плательщика.

В первую очередь деньги будут направлять на погашение ранее возникших недоимок, а если их нет, то в счет предстоящих платежей или задолженности по пеням, процентам и штрафам, пояснил Минфин. Налоговая уведомит плательщика о зачете денег в течение пяти дней с даты принятия решения.

Новый механизм не отменяет текущей процедуры: по-прежнему можно будет направлять средства целенаправленно по кодам бюджетной классификации.

Единый платеж упростит порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Россиянам этот механизм доступен уже больше двух лет, с 1 января 2019 года. Сначала он действовал для уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а с 1 января 2020 года — и для подоходного налога. Люди успешно пользуются услугой и оплачивают имущественные налоги одной суммой в любое время, утверждает Мишустин.

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