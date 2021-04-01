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8Коллапс в Суэцком канале
17:49 (мск), источник: РБК

Владелец Ever Given захотел компенсировать ущерб в Суэцком канале до суда

Владелец судна Ever Given, которое на неделю перекрыло Суэцкий канал, намерен не доводить дело до суда и выплатить компенсацию в рамках мирового соглашения. Об этом заявил «РИА Новости» советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

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«Нет, до этапа суда ситуация не дойдет, владелец судна хочет выплатить компенсацию, достигнув мирного соглашения», — сказал Мамиш, добавив, что расследование инцидента завершится, скорее всего, за неделю.

По словам чиновника, намерение судовладельца добровольно выплатить компенсацию за блокировку Суэцкого канала исключает задержание капитана контейнеровоза и применение к нему каких-либо юридических мер.

Мамиш также отметил, что компенсации за простой владельцам судов, застрявших из-за Ever Given на входах в канал, выплатят их страховые компании.

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Reuters со ссылкой на страхового брокера Willis Re International сообщило, что блокировка Суэцкого канала, вероятнее всего, приведет к крупным искам и росту тарифов на страхование морских судов. Рейтинговое агентство Fitch сообщало, что исковые требования к страховщикам могут достичь сотен миллионов евро.

400-метровый контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта и полностью остановил судоходство по водной артерии. Изначально сообщалось, что причиной инцидента стал сильный ветер, из-за которого судно отклонилось от курса. Позже власти Египта не исключили, что к блокировке канала привели человеческий фактор или техническая неисправность.

После нескольких попыток разблокировки канала контейнеровоз удалось снять с мели 29 марта. Это получилось сделать благодаря сильному приливу, вызванному полнолунием.

Вечером в понедельник по Суэцкому каналу возобновилась навигация. Египет возложил вину за случившееся на капитана Ever Given: по словам Мамиша, команда судна не справилась с управлением при сильном ветре.

Контейнеровоз оставили в Большом Горьком озере до завершения расследования, которое началось в среду. В администрации канала заявили, что сумма причиненного им ущерба может достичь $1 млрд.

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