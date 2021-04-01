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18:58 (мск), источник: ТАСС

ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ пришли к договоренности начать восстановление добычи нефти с мая, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

Источник: AP 2020

«Да, договорились об увеличении, оно будет постепенным», — сказал он, не уточнив объемы.

Речь идет о периоде с мая по июль.

Позднее два источника, участвующие в министерских переговорах, сообщили, что страны ОПЕК+ смогут восстановить добычу нефти на 1,14 млн б/с в течение мая — июля. По их данным, в мае объем увеличения составит 350 тыс. б/с, столько же в июне и 441 тыс. б/с в июле.

Саудовская Аравия также ослабит свое добровольное сокращение добычи с мая.

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