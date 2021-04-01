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21:36 (мск), источник: Ведомости

Решетников заявил о снижении прогноза по росту ВВП России в 2021 году

ВВП России в текущем году, вероятно, не вырастет на 3,3%, как ожидалось ранее, заявил журналистам министр экономического развития страны Максим Решетников. Он отметил, что ведомство скорректирует свой прогноз.

Источник: РИА "Новости"

Подобное решение Минэкономразвития обусловлено изменением оценки падения российской экономики в 2020 г. Ранее сегодня Росстат сообщил, что оно составило 3%, а не 3,1%, как было сказано в начале февраля на основе предварительных данных.

«Цифры, в принципе, понятны, мы их скорректируем. Если у нас так существенно поднялся 2020 год, то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз», — сказал Решетников (цитата по «Прайм»).

До этого Минэкономразвития ожидало спада российского ВВП на фоне пандемии коронавируса и ее последствий на 3,8%. Однако реальная оценка оказалась лучше, а также превысила показатели мирового сокращения экономики, которое, в свою очередь, составило 3,5%.

В то же время, в соответствии со среднесрочным прогнозом Банка России от 12 февраля, ВВП России в 2021 г. вырастет на 3−4%. Кроме того, 28 октября 2020 г. свой прогноз экономического развития страны впервые опубликовала Счетная палата. В соответствии с ним, рост экономики по итогам текущего года может составить 2,2%.

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