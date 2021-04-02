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03:21 (мск), источник: Lenta.Ru

США и Китаю пообещали новую экономическую войну

Очередная экономическая война между США и Китаем будет связана с проблемами изменения климата, пообещали эксперты. Об этом сообщает CNBC.

Источник: AP 2020

Управляющий директор Bank of America по исследованиям Хаим Исраэль предполагает, что «климатическая война» между Вашингтоном и Пекином последует за технологической и торговой войнами, поскольку именно изменение климата станет доминирующей экономической и политической темой ближайших десятилетий.

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«Дело не только в спасении планеты. Мы считаем, что климатические стратегии предлагают путь к глобальному превосходству, поскольку здесь на карту поставлено гораздо больше», — заключил он.

Важным окажется и преимущество в производстве электромобилей. «Пока примерно половина нефти идет на транспортный рынок, и машины составляют большую его часть», — сказал Исраэль. Эксперт уверен, что тот, кто станет лидером в производстве электромобилей определенно получит огромное преимущество в будущем. Пока рынком правит американская Tesla, но ей на пятки уже наступают конкуренты из Китая.

При Дональде Трампе между США и Китаем развернулась торговая война, напряженность сохраняется и при администрации нового президента Джо Байдена. В феврале он говорил, что США вместе с Евросоюзом будут бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

Однако эксперты уверены, что США еще несколько десятилетий будут богаче Китая, если судить по ВВП на душу населения. Судя по последним данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Китая на душу населения в прошлом году прогнозировался на уровне 10 582 доллара, это примерно в шесть раз меньше, чем в США.

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