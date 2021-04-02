Центробанк за утро отозвал три банковские лицензии

«Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков», — говорится в сообщении.
Банк арендовал помещения по краткосрочным договорам с неоднократной пролонгацией, которые учитывались в его балансе с нарушениями, а бухгалтерия отражала эти сделки в учете несвоевременно. После требований ЦБ признать договоры долгосрочными и правильно отражать сведения о них в отчетности оказалось, что Геобанк полностью лишился собственный средств.
Решением ЦБ в банк назначена временная администрация, полномочия его руководящих органов приостановлены. Геобанк является участников системы страхования вкладов.
РНКО «РИБ», отметили в Центробанке, «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Организация неоднократно нарушала законы о банковской деятельности и предписания по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отметили в ЦБ.
«Банк России неоднократно направлял в адрес Майкопбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — сообщил регулятор.