11:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Минтранс отрицает подорожание авиабилетов
Минтранс России не подтвердил информацию о росте цен на авиабилеты, о котором ранее сообщили «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов для путешественников.
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«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», — заявил Минтранс (цитата по «РИА Новости»).
Ранее газета «Известия» сообщила о росте цен на авиабилеты в некоторые города страны с вылетом в апреле—июне на 15−120% по сравнению с 2019 годом.
Издание ссылалось на данные сервисов Aviasales, Tutu.ru, Кupibilet и OneTwoTrip. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары.
В марте эксперты по кибербезопасности зафиксировали рост числа фейковых сайтов по продаже авиабилетов. Многие сайты не имитируют популярные бренды, а выдают себя за новые сервисы. Увеличение числа мошенничеств может быть связано с открытием границ с некоторыми странами и ограниченным числом рейсов.