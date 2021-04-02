Египет запросил $1 млрд компенсации за затор в Суэцком канале

О намерении египетских властей потребовать компенсацию за расходы по ликвидации затора сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Раби. По его словам, размер требований может превысить $1 млрд.
Администрация канала исходит из стоимости оборудования и машин, которые участвовали в разблокировке контейнеровоза, оплаты работы 800 спасателей, а также потерь дохода из-за нескольких дней простоя.
«Мы запросили адекватную сумму. Мы спасли корабль без каких-либо повреждений или потерь», — указал Раби.
Впрочем, кто именно должен выплатить эту сумму, пока остаётся неизвестным. Администрация канала выразила надежду, что в течение двух-трёх дней соглашение о компенсации будет достигнуто, в противном случае дело может дойти до суда. Чтобы усилить свои позиции в переговорах, египетские власти пока удерживают Ever Given в Большом Горьком озере рядом с каналом, но в случае выплаты компенсации обещают не предъявлять претензий к капитану корабля.
Однако, как отметило CNBC, это дело может стать сложнее и запутаннее из-за непрозрачных отношений в судоходстве. Японский Ever Given был зафрахтован тайваньской компанией Evergreen, зарегистрирован в Панаме, управлялся немецкими операторами, а в экипаже были граждане Индии.
Кто из этой цепочки должен нести ответственность за произошедшее, ещё только предстоит разобраться.
Evergreen уже заявила, что не несёт ответственности за любые задержки груза, которые она перевозила. В то же время владельцы японской Shoei Kisen, которой номинально принадлежит контейнеровоз, обсуждают компенсацию с управлением канала. Вместе с тем Shoei Kisen уже подала в Высокий суд Лондона иск к немецкому оператору судна, считая, что ответственность за случившееся должна нести именно она.
При этом, как предположил директор страхового подразделения Fitch Ratings Брайан Шнайдер, $1 млрд — это оценка общих потерь от блокировки канала, а не сумма конкретной компенсации египетским властям. По его мнению, претензии администрации Суэцкого канала должны ограничиться повреждениями русла и спасательной операцией, ведь убытки страховой отрасли за эти шесть дней, что заняло освобождение судна, «будут составлять сотни миллионов долларов».
Гигантский 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала 23 марта, полностью заблокировав движение по нему для остальных кораблей. Снять судно удалось только утром 29 марта. За время, что шла спасательная операция, по обе стороны канала скопилось 450 судов, в том числе десятки танкеров с нефтью и нефтепродуктами.
Шестидневный простой, повлиявший на цепочки поставок по всему миру, уже назвали крупнейшим логистическим кризисом за всю историю существования канала: потери мировой экономики оценили в $10 млрд.