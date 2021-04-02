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15:27 (мск), источник: Индикатор

В России появится цифровая ипотека на блокчейне

В мае в России запустят пилотный проект по цифровой ипотеке, который будет реализован на платформе «Мастерчейн», сообщает Ассоциация банков России.

Источник: xresch/CC0
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Блокчейн-платформа «Мастерчейн» разрабатывалась крупнейшими банками в рамках Ассоциации «Финтех» под эгидой ЦБ РФ с 2016 года. Проект предусматривает электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий.

По словам директора подразделения Развития ипотечного рынка ДОМ. РФ Ольги Шаймордановой, проект призван повысить количество выпускаемых банками электронных закладных, улучшая бизнес-процесс по их выпуску и сопровождению. В настоящий момент банки занимаются подготовкой необходимых нормативных изменений и планируют запустить пилотный проект в мае. Среди участников — Сбербанк, Газпромбанк, Банк ДОМ. РФ и ряд кредиторов, работающих с компанией «Регион».

Представители ДОМ. РФ также отмечают, что в будущем могут оказать методологическую помощь кредитным организациям, которые планируют выпускать электронные закладные.

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