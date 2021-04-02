15:27 (мск), источник: Индикатор
В России появится цифровая ипотека на блокчейне
В мае в России запустят пилотный проект по цифровой ипотеке, который будет реализован на платформе «Мастерчейн», сообщает Ассоциация банков России.
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По словам директора подразделения Развития ипотечного рынка ДОМ. РФ Ольги Шаймордановой, проект призван повысить количество выпускаемых банками электронных закладных, улучшая
Представители ДОМ. РФ также отмечают, что в будущем могут оказать методологическую помощь кредитным организациям, которые планируют выпускать электронные закладные.