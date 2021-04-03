Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 апреляОснование Лиги чемпионов УЕФА, первая пересадка почки, теракт в Петербургском метрополитене и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
10День Святого Патрика
04:27 (мск), источник: Life.ru

Bloomberg: Экономика России начала восстанавливаться

Агентство отмечает, что РФ меньше других стран пострадала от связанного с пандемией кризиса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
01:25 (мск)Во Франции ввели общенациональный локдаун
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Российская экономика после рецессии на фоне начала пандемии перешла к восстановлению. Этому способствовало решение не вводить в стране повторный общенациональный карантин. Об этом пишет Bloomberg.

Как признаёт в своём материале агентство, российская экономика меньше других пострадала от пандемии из-за более мягких коронавирусных ограничений.
Новость
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,9% в 2021 году

Ситуация сказалась лишь на инфляции, её спровоцировал мировой рост цен на продукты, а затем снижающийся курс рубля. Именно это, как пишет Bloomberg, и побудило Банк России перейти впервые с 2018 года к повышению ключевой ставки.

Уровень падения российской экономики в 2020 году в агентстве называют «удивительно небольшим», её восстановление набирает темпы, и это сопровождается вакцинацией населения от коронавируса, растущими ценами на нефть. Хотя отмечается, что пандемия ещё никуда не ушла — она по-прежнему представляет угрозу.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.

Андрей Григорьев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Из России снова бегут биатлонисты: чемпионка страны в новом сезоне будет в
ЦСКА в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина разобрался со СКА
СМИ: Совбез Украины ввел санкции против 11 российских компаний
ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
Украина впервые с конца июля нанесла артиллерийский удар по ЛНР
Байден отменил часть санкций Трампа
«Бавария» желает приобрести футболиста РПЛ
Фото дня: Страстная неделя в Севилье
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 564
Предприниматели, внимание! 302
Ветер, специально для тебя) 205
Сахар не сахар. 195
Кино
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала Звезды посетили презентацию провокационного проекта — драмеди Happy End
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 572
Забавные картинки 273
Что посмотреть бы?) 122
Жизнь заграницей, ограничения 120
Леди
71-летняя Пугачева произвела фурор на семейном празднике Примадонна впечатлила публику
Дом
До и после: 8 новых преображений кухонь
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Как удалить с рук краску и запах рыбы: инструкция
5 практичных идей декора интерьера (украшаем с умом)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь