04:27 (мск), источник: Life.ru
Bloomberg: Экономика России начала восстанавливаться
Агентство отмечает, что РФ меньше других стран пострадала от связанного с пандемией кризиса.
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Российская экономика после рецессии на фоне начала пандемии перешла к восстановлению. Этому способствовало решение не вводить в стране повторный общенациональный карантин. Об этом пишет Bloomberg.
Ситуация сказалась лишь на инфляции, её спровоцировал мировой рост цен на продукты, а затем снижающийся курс рубля. Именно это, как пишет Bloomberg, и побудило Банк России перейти впервые с 2018 года к повышению ключевой ставки.
Уровень падения российской экономики в 2020 году в агентстве называют «удивительно небольшим», её восстановление набирает темпы, и это сопровождается вакцинацией населения от коронавируса, растущими ценами на нефть. Хотя отмечается, что пандемия ещё никуда не ушла — она
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.
Андрей Григорьев