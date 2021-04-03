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05:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа

Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев объяснил, в каких случаях банковский перевод может быть признан подозрительным. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Источник: Reuters

По его словам, система приостановит банковскую операцию, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, таким сигналом может стать покупка в другой стране. Также подозрение вызовет крупный платеж, если до этого пользователь оперировал только небольшими суммами. Всего же, отметил представитель регулятора, в зависимости от банка системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от полусотни до полутора тысяч критериев.

Сычев особо подчеркнул, что банк может приостановить такую операцию, но не заблокировать или отменить ее.
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По закону он должен принять все меры, чтобы связаться с клиентом и подтвердить платеж или перевод. Если же дозвониться не удалось, банк обязан дальше провести эту операцию.

В ноябре 2020 года старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский предупредил россиян о возможной блокировке банковских карт за небольшой денежный перевод. Он объяснил, что при блокировании карт банки руководствуются федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и пособничеству терроризму».

По словам Рогачевского, к блокировке часто приводит сомнительная операция. По его словам, к таковой могут отнести даже «банальный перевод» денег с карты на карту. Зачастую это происходит при ведении владельцем предпринимательской деятельности.

Во время загрузки произошла ошибка.
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