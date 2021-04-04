Bloomberg назвал страны — лидеры постпандемийного мира

В качестве лидеров постпандемийного мира агентство назвало США и Китай. Вашингтон будет локомотивом восстановления за счёт триллионов долларов, потраченных на бюджетное стимулирование, а успех Пекина объясняется эффективной борьбой с пандемией внутри республики.
Кроме того, эксперты отмечают, что рост мировой экономики будет рекордным с 1960-х годов и составит 6,9%. Однако такие темпы восстановления будут наблюдаться не во всех странах из-за разницы в быстроте вакцинации населения и доступности препаратов от CoViD-19. Вместе с тем среди отстающих окажутся развивающиеся страны и Евросоюз, в частности Франция и Италия, считают специалисты.
«Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают», — цитирует агентство главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву.
В то же время эксперты полагают, что некоторым странам понадобится несколько лет, чтобы вернуться на доковидный уровень.
При этом особенно сильно пострадают государства, делающие в своей экономике упор на туризм.
Среди факторов, которые влияют на темпы восстановления экономики, аналитики назвали скорость вакцинации населения и монетарную политику. Так, напомнил главный экономист JPMorgan Chase Брюс Касман, в прошлом году в большинстве стран, в том числе России, Турции и Бразилии, для борьбы с кризисом снизили ключевые ставки ЦБ. Теперь же там начали ужесточать монетарную политику, чтобы не допустить ускорения инфляции и оттока капитала.
Ранее в Bloomberg констатировали, что экономика России после рецессии на фоне начала пандемии начала восстанавливаться. Агентство отметило, что РФ меньше других стран пострадала от связанного с пандемией кризиса.