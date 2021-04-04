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22:19 (мск), источник: Life.ru

Bloomberg назвал страны — лидеры постпандемийного мира

В этом году мир будет довольно быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но некоторые страны могут всё же отстать от тренда. Об этом заявили эксперты агентства Bloomberg.

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Источник: Reuters

В качестве лидеров постпандемийного мира агентство назвало США и Китай. Вашингтон будет локомотивом восстановления за счёт триллионов долларов, потраченных на бюджетное стимулирование, а успех Пекина объясняется эффективной борьбой с пандемией внутри республики.

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Кроме того, эксперты отмечают, что рост мировой экономики будет рекордным с 1960-х годов и составит 6,9%. Однако такие темпы восстановления будут наблюдаться не во всех странах из-за разницы в быстроте вакцинации населения и доступности препаратов от CoViD-19. Вместе с тем среди отстающих окажутся развивающиеся страны и Евросоюз, в частности Франция и Италия, считают специалисты.

«Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают», — цитирует агентство главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву.

В то же время эксперты полагают, что некоторым странам понадобится несколько лет, чтобы вернуться на доковидный уровень.

При этом особенно сильно пострадают государства, делающие в своей экономике упор на туризм.

Среди факторов, которые влияют на темпы восстановления экономики, аналитики назвали скорость вакцинации населения и монетарную политику. Так, напомнил главный экономист JPMorgan Chase Брюс Касман, в прошлом году в большинстве стран, в том числе России, Турции и Бразилии, для борьбы с кризисом снизили ключевые ставки ЦБ. Теперь же там начали ужесточать монетарную политику, чтобы не допустить ускорения инфляции и оттока капитала.

Ранее в Bloomberg констатировали, что экономика России после рецессии на фоне начала пандемии начала восстанавливаться. Агентство отметило, что РФ меньше других стран пострадала от связанного с пандемией кризиса.

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