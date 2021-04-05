01:48 (мск), источник: Известия
Ком в долге: просрочка россиян по кредитам приблизилась к триллиону
Этот показатель увеличился впервые с 2018-го и за год вырос на 22%.
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Объем просроченной задолженности россиян по банковским кредитам на начало марта достиг 976,1 млрд рублей, увеличившись за год на 22%, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Этот показатель вырос впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. В регуляторе заявили, что определенное ухудшение качества портфелей действительно произошло, но оно незначительное.
Опрошенные эксперты видят причины этого в сложном финансовом положении граждан
На 1 марта этого года сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц приблизилась к 1 трлн рублей, составив 976,1 млрд.
Так, в начале марта 2020-го по сравнению с таким же периодом предыдущего он упал на 1,2%, а в соответствующем периоде 2019-го к 2018 году — на 5%.
В эти годы объем кредитования населения рос в диапазоне 2,7−2,9 трлн рублей. В частности, к 1 марта 2021 года кредитный портфель россиян достиг 20,8 трлн рублей против прошлогодних 18 трлн. В таком же периоде 2019-го сумма выданных займов составляла 15,3 трлн рублей, а в 2018 году — 12,4 трлн.
— Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным. Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию, — заявили «Известиям» в Центробанке.
В будущем некоторая часть реструктурированных ссуд, как и отмечалось ранее, потенциально может уйти в дефолт, но «вызревание» проблем в портфеле будет постепенным — после предыдущего кризиса это заняло до двух лет применительно к кредитам физических лиц и МСП, подчеркнули в
Действительно, объем просроченной задолженности в 2020 году — начале 2021 года увеличился, отметил управляющий директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов. По его словам, эту тенденцию можно считать одним из последствий пандемии: кредитные портфели подросли и попали под удар коронавируса.
Однако во втором квартале этого года общий показатель по просрочке сократится, уверен эксперт, потому как через год банки, как правило, списывают или продают проблемные ссуды. Также они активно «закручивали» гайки, и новые кредиты будут лучшего качества, чем те, которые были до пандемии, резюмировал он.
Высокое качество кредитного портфеля и минимальный уровень просрочки отметили в Райффайзенбанке, в «Хоум Кредите», «Открытии» и «Зените». Превентивные меры в период пандемии и консервативный подход к оценке рисков помогли сохранить такие показатели, рассказали их представители.
В «Русском стандарте» считают, что рост просрочки у кредитных организаций больше носит технический характер, который связан с изменениями правил ведения бухгалтерского учета с января 2021-го, а именно переносом просроченных прав требований на другие счета. Без данного эффекта значимого увеличения показателя не отмечается, добавили там.
В этом году ожидается некоторое улучшение ситуации на потребительском рынке, что во многом связано с прогнозируемым ростом доходов, отметила директор департамента
Причина роста просроченной задолженности одна — ухудшение финансового положения граждан, считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Так, минимум 70% должников в качестве основания выхода на просрочку указывают трудности с финансами в условиях пандемии, добавил он.
Если посмотреть на структуру долгов, то драйвером стало залоговое кредитование, то есть «самое надежное», как предполагали ранее. Многие оформляли большие суммы, но мало кто взвешивал свои возможности в совокупности с рисками. В результате граждане не справляются с платежной нагрузкой и выходят в дефолт, рассказал эксперт.
Пандемия определенно негативно сказалась на способности граждан обслуживать кредиты, согласился и генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Он отметил, что за год число россиян с просроченной задолженностью перед банками более чем на три месяца и суммой свыше 500 тыс. рублей выросло с 0,9 млн до 1,1 млн человек.
Суммарный долг таких заемщиков, которые потенциально могут через суд получить статус банкрота, в феврале этого года достиг 1,4 млрд рублей против 1,2 млрд в аналогичном периоде 2020-го, резюмировал эксперт.
— Сумма просроченной задолженности физлиц действительно выросла за последний год в абсолютном выражении, что стало следствием пандемии и карантинных ограничений. В то же время в относительном выражении рост составил всего 22 базисных пункта: объем просрочки остался на достаточно низком уровне в 4,7% от валового кредитного портфеля физлиц на 1 марта 2021-го. Этому способствовали принятые меры по поддержке экономики и граждан, — подчеркнула ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Айсылу Алексеенко.
По оценкам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, рост задолженности на 22% не критичен и банковский сектор
В этом году увеличение просрочки физлиц окажется умеренным в абсолютном выражении, однако это будет компенсировано ростом объемов кредитования, что сохранит долю задолженности на низком уровне около 5% от валового портфеля, уверена Айсылу Алексеенко, тогда как, по оценкам Эльмана Мехтиева, в 2021-м объем просрочка вырастет в среднем на 15%, а количество должников в сегменте необеспеченного кредитования достигнет 5,7 млн против 5,4 млн годом ранее.