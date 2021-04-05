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00:36 (мск), источник: РБК

Аналитики предсказали рост ставок по вкладам

Российские банки в 2021 году по-прежнему будут сталкиваться с нестабильностью средств от клиентов — физических лиц, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА (есть у РБК). При этом потребность участников рынка в розничном фондировании не снизится, а значит, банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам не только из-за роста ключевой ставки ЦБ.

Источник: Reuters

В течение года доходность сберегательных продуктов может вырасти на 0,5−0,7 п.п., сказал РБК старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

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Как пандемия повлияла на настроения вкладчиков

Как отмечает АКРА, 2020 год был для банков переломным с точки зрения привлечения средств. Доля сбережений населения в обязательствах банков сократилась на 3,2 п.п., до 35,2%. Общий объем сбережений физлиц вырос на 8%, или 2,4 трлн руб., хотя рост сопровождался перетоком денег со срочных вкладов на текущие счета граждан.

Банки отчасти сами стимулировали этот процесс, поскольку счета обеспечивают более гибкое и дешевое фондирование, отмечают аналитики.

Положительную динамику также обеспечило поступление средств на специальные эскроу-счета, которые используются для покупки квартир в новостройках. Часть клиентов предпочли в прошлом году на фоне снижения ставок по депозитам перевести сбережения на фондовый рынок: прирост новых брокерских счетов стал рекордным.

Почему банкам придется удерживать вкладчиков

Основной причиной роста доходности депозитов в этом году будут решения Банка России по ключевой ставке, указывают в АКРА. В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен, а в марте ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%, вопреки ожиданиям большинства аналитиков. Поводом стали ускорение инфляции (до 5,8% годовых к 15 марта при целевом значении 4%) и смещение баланса рисков «в сторону проинфляционных», поясняли в Банке России.

Решение регулятора «пока не свидетельствует об однозначной тенденции ужесточения монетарной политики, при этом оно способствует росту неопределенности поведения вкладчиков», говорится в обзоре.

По мнению экспертов АКРА, ускорение инфляции может привести к тому, что реальная доходность депозитов продолжит падать и это вновь подтолкнет вкладчиков к переводу сбережений в альтернативные инструменты.

При этом потребность банков в сохранении клиентской базы останется. В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной.

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«Отрасль сейчас нацелена на относительно быстрый рост кредитных портфелей как в корпоративном, так и в розничном сегменте. С учетом того что у вкладчиков меняется взгляд на банки как на основной институт размещения денежных средств, у кредитных организаций может вырасти конкуренция с другими финансовыми институтами за базу фондирования», — поясняет Пивень.

По его словам, для поддержания стабильности этих пассивов банки могут начать повышать ставки. «В отрасли редко возможна ситуация, когда повышение ставок крупным игроком не затрагивает поведение его конкурентов», — подчеркивает аналитик.

На доходность сберегательных продуктов влияет не только ставка ЦБ, но и необходимость для банков привлекать фондирование в целях расширения кредитования, соглашается вице-президент Moody’s Ольга Ульянова. Она напоминает, что разворот в динамике депозитных ставок обозначился гораздо раньше мартовского решения регулятора.

«Осознание необходимости повышения ставок по депозитам пришло к банкам уже в конце прошлого года, еще до сигналов ЦБ о скором переходе к ужесточению монетарной политики», — замечает эксперт.

К чему приведет разворот

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигла исторического минимума 4,33% в октябре 2020 года, следует из статистики ЦБ. С тех пор средняя доходность прибавила около 0,23 п.п., но показатель рос не поступательно.

После решения ЦБ 19 марта многие крупные банки допускали дальнейший пересмотр доходности сберегательных продуктов. Но большинство подчеркивали, что будут ориентироваться на действия других участников рынка.

По данным портала banki.ru, среди игроков из топ-10 только Альфа-банк в марте повысил ставки по депозитам. Банк «Уралсиб» расширил линейку вкладов, «Хоум Кредит» и Газпромбанк ввели новые накопительные счета, а МТС Банк — сезонный депозит.

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Тем не менее средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в третьей декаде марта выросла на 0,06 п.п., сообщил Банк России. Показатель рассчитывается на основе данных банков из первой десятки по объему привлечения средств физлиц, поэтому решения небольших и средних банков в нем не отражаются.

Сохранение ставки ЦБ на текущем уровне в течение всего года маловероятно, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «По нашему базовому сценарию, ключевая ставка будет повышена до уровня 5−5,25%, что обусловит пропорциональный рост ставок по депозитам. Максимальные ставки по рублевым вкладам десяти крупнейших банков поднимутся в диапазон 5,5−6%. В то же время этот индикатор не превысит 5%, если регулятор все же прекратит повышение ключевой ставки, сохранив ее на текущем уровне», — отмечает аналитик.

Россияне постепенно начнут возвращать часть средств с текущих счетов в срочные депозиты, считает НКР: прирост средств населения в банках может составить 6−7% без учета валютной переоценки в 2021 году.

В S&P полагают, что ужесточение денежно-кредитной политики в России будет умеренным. «Ставки по вкладам могут корректироваться вслед за ключевой, но не столь значимо, чтобы вновь вернуть себе привлекательность в качестве инструмента сбережения. Коррекция возможна, скорее всего, в пределах 0,5−0,7 п.п. в течение 2021 года (при прочих равных условиях)», — говорит директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

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