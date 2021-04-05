00:36 (мск), источник: РБК
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Российские банки в 2021 году
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В течение года доходность сберегательных продуктов может вырасти на 0,5−0,7 п.п., сказал РБК старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Как отмечает АКРА, 2020 год был для банков переломным с точки зрения привлечения средств. Доля сбережений населения в обязательствах банков сократилась на 3,2 п.п., до 35,2%. Общий объем сбережений физлиц вырос на 8%, или 2,4 трлн руб., хотя рост сопровождался перетоком денег со срочных вкладов на текущие счета граждан.
Банки отчасти сами стимулировали этот процесс, поскольку счета обеспечивают более гибкое и дешевое фондирование, отмечают аналитики.
Положительную динамику также обеспечило поступление средств на специальные
Основной причиной роста доходности депозитов в этом году будут решения Банка России по ключевой ставке, указывают в АКРА. В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл смягчения
Решение регулятора «пока не свидетельствует об однозначной тенденции ужесточения монетарной политики, при этом оно способствует росту неопределенности поведения вкладчиков», говорится в обзоре.
При этом потребность банков в сохранении клиентской базы останется. В этих условиях банки будут поддерживать ставки на высоком уровне, даже если ЦБ сохранит ключевую ставку неизменной.
«Отрасль сейчас нацелена на относительно быстрый рост кредитных портфелей как в корпоративном, так и в розничном сегменте. С учетом того что у вкладчиков меняется взгляд на банки как на основной институт размещения денежных средств, у кредитных организаций может вырасти конкуренция с другими финансовыми институтами за базу фондирования», — поясняет Пивень.
По его словам, для поддержания стабильности этих пассивов банки могут начать повышать ставки. «В отрасли редко возможна ситуация, когда повышение ставок крупным игроком не затрагивает поведение его конкурентов», — подчеркивает аналитик.
На доходность сберегательных продуктов влияет не только ставка ЦБ, но и необходимость для банков привлекать фондирование в целях расширения кредитования, соглашается
«Осознание необходимости повышения ставок по депозитам пришло к банкам уже в конце прошлого года, еще до сигналов ЦБ о скором переходе к ужесточению монетарной политики», — замечает эксперт.
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигла исторического минимума 4,33% в октябре 2020 года, следует из статистики ЦБ. С тех пор средняя доходность прибавила около 0,23 п.п., но показатель рос не поступательно.
По данным портала banki.ru, среди игроков из топ-10 только
Тем не менее средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в третьей декаде марта выросла на 0,06 п.п., сообщил Банк России. Показатель рассчитывается на основе данных банков из первой десятки по объему привлечения средств физлиц, поэтому решения небольших и средних банков в нем не отражаются.
Сохранение ставки ЦБ на текущем уровне в течение всего года маловероятно, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «По нашему базовому сценарию, ключевая ставка будет повышена до уровня 5−5,25%, что обусловит пропорциональный рост ставок по депозитам. Максимальные ставки по рублевым вкладам десяти крупнейших банков поднимутся в диапазон 5,5−6%. В то же время этот индикатор не превысит 5%, если регулятор все же прекратит повышение ключевой ставки, сохранив ее на текущем уровне», — отмечает аналитик.
Россияне постепенно начнут возвращать часть средств с текущих счетов в срочные депозиты, считает НКР: прирост средств населения в банках может составить 6−7% без учета валютной переоценки в 2021 году.
В S&P полагают, что ужесточение