02:51 (мск), источник: Известия
Минсельхоз займется контролем поставок сахара
Минсельхоз вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара, заявили «Известиям» в ведомстве.
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У каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице, уточнил источник издания на рынке. То есть предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объем продукции, который Минсельхоз установил адресно для них.
Собеседник издания подчеркнул: ситуация осложняется тем, что до сих пор предприятия не работали по такому принципу. То есть у них не было жестких рамок и планок по выработке продукции.
Тем более на производительность компаний влияет много факторов, которые не зависят от заводов напрямую. К примеру, поставки сырья могут быть непостоянными или попросту отсутствовать.
По словам источника «Известий», ориентировочный план поставок сахара для всей страны Минсельхоз составлял на основе данных крупных федеральных и региональных сетей об их потребностях в продукции. Также учитывалось мнение местных властей, которые знают, какой объем нужен для несетевой розницы и малых торговых предприятий.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям» сказали, что находятся в процессе согласования новых договоров. Теоретически можно предположить, что новая система распределения сахара позволит правительству доводить свои субсидии до производителей, отметил глава Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько.
Так как Минсельхоз принимает участие в этой работе, то ему будет доступна вся информация о продажах товара по фиксированной цене. А значит, ведомство будет знать получателей субсидии.