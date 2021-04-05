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14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин: вдвое снизить бедность можно раньше 2030 года

В России можно вдвое снизить уровень бедности ранее 2030 года, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такой срок достижения цели ранее поставил президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно уже добиться раньше, чем к 2030 году, больше того, в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому была посвящена. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели. И мы эти предложения предлагаем, в том числе правительству», — сказал господин Кудрин на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту (цитата по «РИА Новости»).

Алексей Кудрин не стал конкретизировать предложения СП.

«Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий. Они на рассмотрении правительства», — добавил он.

Цель сократить уровень бедности в два раза была сформулирована Владимиром Путиным еще в 2014 году. Предполагалось, что бедность будет снижена до этого уровня к 2024 году. В 2020 году срок достижения этой цели перенесли на 2030 год.

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