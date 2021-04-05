Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%

Майский фьючерс нефти WTI подешевел еще сильнее — на 6%. Его стоимость упала до $57,74 за баррель после $61,41 за баррель на открытии торгов 5 апреля.
Как пишет Bloomberg, падение нефтяных котировок ускорилось после того, как Великобритания заявила о возможном продлении ограничений на зарубежные поездки из-за эпидемиологической обстановки. Агентство утверждает, что это «ослабляет надежды на летний туристический бум».
При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел отметку в $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.