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20:32 (мск), источник: Ведомости

Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%

Цена июньского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов упала на 5,4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К 20:02 мск она достигла $61,36 за баррель, тогда как на открытии торгов стоила $64,62 за баррель.

ЦБ: $ 76.6052   +0.53 € 89.9958   +0.40 ММВБ: $ 76.3525   -0.20 € 90.1875   +0.24
Источник: AP 2020

Майский фьючерс нефти WTI подешевел еще сильнее — на 6%. Его стоимость упала до $57,74 за баррель после $61,41 за баррель на открытии торгов 5 апреля.

Как пишет Bloomberg, падение нефтяных котировок ускорилось после того, как Великобритания заявила о возможном продлении ограничений на зарубежные поездки из-за эпидемиологической обстановки. Агентство утверждает, что это «ослабляет надежды на летний туристический бум».

При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел отметку в $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.

График UKOIL от TradingView
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